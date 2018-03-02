T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP ve MHP'li belediyeler arasında 'arazi kavgası'

Gerginlik, polisin müdahalesi ve belediye yöneticilerinin devreye girmesiyle sona erdi

02 Mart 2018 21:57

Adana'da MHP'li Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Çukurova Belediyesi arasında, 'arazi tartışması' yaşandı. Çukurova Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi ile mülkiyet anlaşmazlığı yaşadığı araziye yaptığı projeye dair açık hava panolarının kaldırılmasının ardından iki belediyenin çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken; yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi

MHP'li belediye, Çanakkale Şehitleri Parkı'na karşı çıktı

Adana'da, merkez Çukurova ilçesindeki Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan toplam 28 dönüm arazi üzerinde, CHP'li Çukurova Belediyesi 'Çanakkale Şehitleri Parkı' yapmak için proje geliştirdi. MHP'li Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu alanın kendilerine ait olduğunu belirterek projeye karşı çıktı. Araziyle ilgili her iki belediye arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zabıta eşliğinde bölgeye gelerek Çukurova Belediyesi'nce projeyle ilgili hazırlanan açık hava reklam panolarını kaldırdı.

Açık hava reklam panolarının kaldırılması üzerine Çukurova Belediyesi'ne ait iş makinelerini getiren görevliler, reklam panolarını yerine koydu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ise buna karşı çıktı. Her iki belediyeden onlarca kişinin toplanmasının ardından yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü. Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye üst yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Tartışmalara yol açan arazi sorununun görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacağı bildirildi. (DHA)

ETİKETLER

adanaçukurovabüyükşehiraşıklar bulbarımhpchpkavgagerginlikarazi kavgasıyeşil vadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24