CHP ve MHP'li belediyeler arasında 'arazi kavgası'

Adana'da MHP'li Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Çukurova Belediyesi arasında, 'arazi tartışması' yaşandı. Çukurova Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi ile mülkiyet anlaşmazlığı yaşadığı araziye yaptığı projeye dair açık hava panolarının kaldırılmasının ardından iki belediyenin çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken; yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi

MHP'li belediye, Çanakkale Şehitleri Parkı'na karşı çıktı

Adana'da, merkez Çukurova ilçesindeki Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan toplam 28 dönüm arazi üzerinde, CHP'li Çukurova Belediyesi 'Çanakkale Şehitleri Parkı' yapmak için proje geliştirdi. MHP'li Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu alanın kendilerine ait olduğunu belirterek projeye karşı çıktı. Araziyle ilgili her iki belediye arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zabıta eşliğinde bölgeye gelerek Çukurova Belediyesi'nce projeyle ilgili hazırlanan açık hava reklam panolarını kaldırdı.



Açık hava reklam panolarının kaldırılması üzerine Çukurova Belediyesi'ne ait iş makinelerini getiren görevliler, reklam panolarını yerine koydu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ise buna karşı çıktı. Her iki belediyeden onlarca kişinin toplanmasının ardından yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü. Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye üst yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Tartışmalara yol açan arazi sorununun görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacağı bildirildi. (DHA)