'CHP ve MHP kurmayları koalisyon için bir araya geldi'

7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet senaryoları içinde kendisini avantajlı olarak gören CHP, diğer muhalefet partileri ile temaslarına başladı. Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, partinin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir grup, MHP kurmayları ile görüşerek CHP-MHP işbirliğine yönelik nabız yokladı. MHP kurmaylarının CHP ile işbirliğine soğuk bakmadığı ancak aritmetik olarak hükümeti kurmak için HDP’nin de desteğine ihtiyaç duyulması nedeniyle bu konudaki şartlarını anımsattıkları öne sürüldü.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre, MHP ise temas kurulduğu yönündeki bilgileri doğrulamadı. CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümeti kurma görevini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vermesi durumunda temaslara başlamadan önce bir restorasyon paketi açıklayarak, taleplerini diğer muhalefet partilerine iletecek. Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından “Amacımız, ülkemizi bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an evvel çıkarmaktır. Bu amaçla, var gücümüzle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın” mesajı verdi.

‘İlk temas MHP’yle’

Muhalefet partileri arasında da ilk temas gerçekleşti. CHP’den üst düzey bir yönetici heyeti, MHP kurmayları ile bir araya gelerek kurulacak hükümetin nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı. TBMM grubundan yöneticilerin de bulunduğu ileri sürülen görüşmede, MHP heyeti CHP ile işbirliğine soğuk bakmadığını, ancak CHP başkanlığındaki bir hükümet için HDP’nin oyuna ihtiyaç duyulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. CHP heyetinin, HDP heyetiyle bu hafta içinde temas edebileceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna açık mesaj vermemesinin, yürütülen temaslardan kaynaklandığı, diğer partilerin yol haritalarını görmek için bu yolu izlediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes bilsin ki, verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için, değerlerimizi koruyarak, parti içinde ortak akılla değerlendirmeler yapacağız. Amacımız, ülkemizi bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an evvel çıkarmaktır. Bu amaçla, var gücümüzle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

CHP yönetiminin, hükümet kurma konusunda, “kartlarını açık oynamak” istemediği, bu nedenle temkinli bir bekleyiş halini sürdürmekten yana olduğuna işaret ediliyor. Kurmaylar, hükümet senaryolarının, TBMM’deki yemin töreninden önce şekillenme olasılığının olmadığına dikkati çekiyor. MHP kurmayları ise görüşme yapıldığı iddiasını doğrulamadı.

CHP kurmayları, Erdoğan’ın hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu’na vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu’nun liderler turuna çıkmadan önce, kamuoyuna bir restorasyon paketi açıklayarak, güven tazeleyeceğine dikkat çekiliyor.

Alınan bilgilere göre söz konusu pakette, asgari ücretin artırılması, emekliye iki maaş ikramiye verilmesi, seçim barajının düşürülmesi, İç Güvenlik Paketi’nin geri çekilmesi, 4+4+4 eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi hükümler yer alacak. Resmi temaslarda her iki partiye de, “İç Güvenlik Paketi’nde birlikte muhalefet ettik. Kritik yasaların TBMM’den geçmemesi için birlikte çaba harcadık. Ülkenin 13 yıllık enkazını da birlikte kaldırabiliriz” mesajının verileceği ifade ediliyor.

PM değerlendirecek

CHP yönetimi, 60 kişilik Parti Meclisi’ni de pazartesi günü toplayarak, hem seçim değerlendirmesi yapmak hem koalisyon müzakerelerinde gelinen aşama hakkında partinin en üst düzey karar organına bilgi vermek istiyor. Koalisyon görüşmelerinde MYK’ya ve Kılıçdaroğlu’na tam yetki verilmesi kararının çıkması bekleniyor.