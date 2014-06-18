CHP ve MHP, Köşk adayı İhsanoğlu için nasıl kampanya yürütecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı ortak Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu için özel bir kampanya süreci planlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kendi ekibiyle propaganda yapacağı ifade edilirken, mitinglerde ve broşürlerde CHP ve MHP bayrakları olmayacak. İhsanoğlu, seçim kampanyasını yürütecek yakın çalışma birimini kendisi belirleyecek. Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine, bu birim CHP ve MHP’de kurulacak komisyon ile irtibat halinde olacak. Komisyonda CHP ve MHP’nin etkin isimlerinin yanı sıra bağımsız ve tarafsız isimler de yer alacak. İhsanoğlu’nun karargâhı, CHP ve MHP dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak ve onların desteğini arayacak. İhsanoğlu, aydınlar, yazarlar, sanatçılar gibi kanaat önderlerinin karşısına çıkarak sorularını yanıtlayacak. Parti örgütleri sadece “lojistik” destek sağlayacak. İhsanoğlu’nun konuşacağı meydanda hazırlık yapmayı, önlem almayı parti örgütleri üslenecek. İki parti illerde ortak çalışmalar yapacak ama CHP’nin güçlü olduğu illerde CHP örgütleri, MHP’nin güçlü olduğu illerde de MHP örgütleri ön planda olacak.

Seçim büroları, seçim araçları, bastırılacak broşürlerde bir parti bayrağı bulunmayacak. Adayın “ortak aday” olduğuna özellikle tüm çalışmalarda vurgu yapılacak.

Ajansla anlaşılacak

İhsanoğlu’nun propaganda çalışmalarını ise özel bir Reklam şirketinin yapacağı, bu şirketi de CHP’nin İhsanoğlu’na önerdiği öğrenildi. İhsanoğlu’na önerilen şirketin, Avrupa ’da pek çok seçim çalışmasını yürüttüğü ve çoğundan zaferle ayrıldığı belirtildi.





