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CHP ve MHP İhsanoğlu için bugün başvuru yapacak

CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için bugün TBMM Başkanlığı'na başvuru yapılacak

28 Haziran 2014 21:44

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Haraket Partisi, çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu bugün TBMM Başkanlığı'na yapacak.

AA'daki haberde Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine göre, adaylık başvuruları bugün başlayacak.

İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına aday gösteren önergeler, bugün saat 13.00’de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural tarafından TBMM Başkanlığına teslim edilecek. Altay CHP’nin, Vural da MHP’nin milletvekillerinin imzalarını taşıyan önergeleri verecekler.

Önergeler, TBMM Başkanlık Divanı salonunda teslim edilecek.

 

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