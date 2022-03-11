“CHP ve İyi Parti’nin ayrışma işaretleri veren ittifaklarının geleceği Akşener’in Diyarbakır’da yapacağı konuşmayla netleşecek”

Milliyet yazarı Zafer Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde önce HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri, ardından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret ettiğine dikkati çekti. Millet İttifakı ortağı İyi Parti’nin lideri Meral Akşener’in de önümüzdeki günlerde Diyarbakır’ı ziyaret edeceğini hatırlatan Şahin, “Akşener kentte ne mesajlar verecek? Başak Demirtaş’ı ziyaret edecek mi? Baba evinde ittifak ortağıyla ters mi düşecek yoksa aynı paralelde mi konuşacak?” sorularını gündeme getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” ifadesinden dolayı İki parti arasındaki gerilimi hatırlatan Şahin, “Yazın bir kenara... CHP ve İyi Parti’nin son dönemde ayrışma işaretleri veren ittifaklarının geleceği Akşener’in Diyarbakır’da yapacağı konuşmayla netleşecek” dedi.

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