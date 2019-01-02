CHP ve İyi Parti bugün bir araya geliyor; iş birliğine 16 il belediyesi daha ekleyecekler

CHP ile İyi Parti'nin yerel sçeimler için yaptığı iş birliğinde, büyükşehirler dışında kalan il belediyeleri ve büyükşehir ilçelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Kurmaylar toplantılarda önemli mesafe kaydederek, anlaşma aşamasına geldi. CHP ile İyi Parti, ortak aday çıkarılması kararlaştırılan 21 büyükşehire, 16 il belediyesi daha eklemeye hazırlandığı belirtildi. Kritik toplantı bugün yapılacak.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre İyi Parti’nin, CHP’nin yönetimde olan 8 il belediyesinde aday çıkarmaması kesinleşti. Yani Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İyi Parti, CHP adayına destek verecek. Bunlara ek olarak Bolu, Kırşehir ve Sivas’ta da CHP adayının olması bekleniyor.

CHP - İyi Parti ittifakı genişliyor

Buna karşılık olarak, İyi Parti adayına destek verilecek il belediyeleri de büyük oranda netleşti. CHP, Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir ve Osmaniye’de İyi Parti'yi destekleyecek. Erzurum ve Kahramanmaraş kararı ise son toplantıya bırakıldı. İyi Parti'nin adayını açıkladığı Erzurum'da, CHP'nin de yarışa girmesi, ancak Kahramanmaraş'ın, işbirliğine dahil edilmesi bekleniyor.

İlçelerde ne yapılacak?

Ankara'nın Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, CHP'nin İYİ Parti'yi desteklemesi öngörülüyor. Ancak İyi Parti, MHP'li ilçe belediyelerinden olan Etimesgut'un da bu ilçelere dahil edilmesini talep etti. CHP'nin İzmir'de ise Kiraz, Torbalı ve Tire'yi İyi Parti'ye bırakacağı belirtiliyor.

İzmir, Bursa ve Mersin 4 Ocak'ta

CHP, İyi Parti'nin destek vereceği İzmir ve Bursa ile işbirliği kapsamı dışında bırakılan Mersin'de adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İzmir'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte, Abdül Batur ve Kamil Okyay Sındır'ın adı ön plana çıkıyor. Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Mersin'de ise eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer ile Selçuk Dereli'den birinin aday yapılması bekleniyor.

Karar, 4 Ocak Cuma günü toplanacak Parti Meclisi'nde verilecek.