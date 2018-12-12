CHP ve İyi Parti anlaştı; İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayı desteklenecek

CHP ve İyi Parti, 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için ittifak hususunda anlaştı. Anlaşmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayı desteklenecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Akşener, “Aday olmuş, aday olacak bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'da “Güzel bir çalışma oldu. İnşallah baharda da güzel bir başlangıç olacak. Yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak. Kendimizi Türkiye’ye adamış olan iki genel başkanız” ifadesini kullandı.

İki liderin görüşme öncesinde CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki ittifak hususunda anlaştıkları açıklandı.

Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. Samsun, Ordu, Denizli, Manisa ve Balıkesir'in ise İyi Parti'ye bırakılacağı öğrenildi.