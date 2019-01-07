CHP ve İyi Parti, Adıyaman'da Saadet'i destekleyecek

CHP ve İyi Parti arasındaki yapılacak işbirliğinde il sayısı Artvin ve Rize ile birlikte 20’ye yükselirken iki parti Adıyaman’da da Saadet Partisi’ni destekleme kararı aldı.

CHP ve İyi Parti bir süredir il ve ilçeler için görüşmeleri sürdürüyordu. İki parti geçen hafta 18 ilde uzlaşıya varmıştı. Bu kapsamda İyi Parti, CHP’nin mevcut 8 il belediyesinde; Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan’da CHP adayını destekleyecek; CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İyi Parti adayını destekleyecekti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın edindiği bilgiye göre, iki parti arasında yapılan son görüşmede, iki parti arasındaki uzlaşıdaki il sayısı 18’den 20’ye yükseldi. İyi Parti’nin Artvin ve Rize’de de CHP’nin adayını desteklemesinde uzlaşıldı.

CHP ve İyi Parti arasındaki ittifaka son görüşmede ilk kez Saadet Partisi de katıldı. Buna göre; hem İyi Parti hem CHP Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek. Saadet Partisi, Adıyaman’da eski AKP milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday ilan etmişti.