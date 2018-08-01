CHP ve HDP'nin 10 Ekim önergeleri reddedilmişti; katliamın ardından geçen 34 ayda neler oldu?

10 Ekim 2015’te Türkiye’nin 81 ilinden 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılmak için Ankara'ya gelen on binlerce yurttaşın toplandığı gar önünde, binlerce kilometre öteden taşınan canlı bombalarla bir katliam yapıldı. Bombalı saldırıda 103 insan hayatını kaybetti. Katliamın üzerinden 34 ay geçmesine rağmen, 30’dan fazla yaralının tedavisi hala devam ediyor. 8 yaralı ise ömür boyu engelli kaldı.

CHP ve HDP, aradan geçen 34 ayda 10 Ekim katliamı ile Suruç olayında gerçeklerin ortaya çıkarılması için onlarca araştırma ve soru önergesi verdi.

HDP, Ankara Garı katliamının yıl dönümlerinde toplam 8 adet araştırma önergesini Meclis Genel Kurulu'na sundu. CHP de onlarca soru önergesi ile 10 Ekim ve terör bağlantılı 5 adet araştırma önergesi verdi. Ancak, iktidar partisi araştırma önergelerine destek vermediği için konunun Meclis araştırması eliyle gerçekleştirilemedi.

34 ayda neler oldu?

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin katliamın ardından geçen 34 ayda neler yaşandığına dair T24'e gönderdiği bilgi notu şöyle:

"10 Ekim 2015’te Türkiye’nin 81 ilinden Türkiye’nin başkentine, 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için gelen onbinlerce yurttaşın toplandığı bu alanda, tüm kamu sorumlularının gözü önünde binlerce kilometre öteden taşınan canlı bombalarla bir katliam yapıldı.

Katliamın üzerinden geçen 34 aya rağmen an itibariyle tedavisi devam eden 30’da fazla yaralımız bulunmaktadır. 8 yaralımız ömür boyu engelli kalmıştır. Onlarca insan bedeninde katliamda kullanılan “bilyelerle” yaşamını sürdürmektedir. 3 yaralımızın kopan ayakları yerine takılan protez ayaklar ile adalet, emeğin hakkı için barış ve demokrasi talebi devam etmektedir.

497 yaralının olduğu bu katliamda yaralılarımızın çoğu adil olmayan bu siyasal yapının mağduru olmuşlardır. 10 Ekimde yaralandığı için ihraç edilen, tutuklanan, gözaltına alınan onlarca arkadaşımız bulunmaktadır."