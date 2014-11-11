CHP ve HDP'lilerden Bakan Çelik'e istifa çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe komisyonundaki görüşmelerine muhalefetin istifa çağrısı damgasını vurdu. CHP ve HPD sözcüleri istifanın bir erdem olduğunu ifade ederken HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Çalışma Bakanı’nın istifa etmesi için daha kaç işçinin ölmesi, kaç ocakta kaza olması gerekir. İstifa konusunda ölçü nedir bunu öğrenmek istiyorum" dedi. Soma kazasından sonra kaç ocağın kapandığına ilişkin soruya Bakan Çelik, “134 ocak kapandı” yanıtı verdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda işçi ölümleri tartışmaları yaşandı. HDP’li Hasip Kaplan, Bakan Taner Yıldız için “Enerji Bakanı’nın maden ocağının önünde haber spikerliği yapmasını içime sindiremiyorum” derken, Bakan Yıldız’ı istifaya çağırdı.

Bakanlık bütçesinde değerlendirmeler şöyle:

‘Son demde üzmek istemezdik’

HDP’li Adil Zozani: Bakanlığınızın son deminde sizi üzmek istemezdik. Bu kadar fecaatin yaşandığı bir makamında niye ısrar ettiğini anlamıyoruz. Kurumunu yönetemeyen bir çalışma ve enerji bakanlığı olduğunu görüyoruz. Şahsınıza ve kişiliğine yönelik değil istifa.

HDP’li Hasip Kaplan: Meclis'te maden sorunlarını araştırma komisyonunu kurduk. Her tarafı gezdik. Büyük emek verdik. Kanada'ya gittik. 2010 Mayısında Meclis'e rapor verdik. Hükümet bu rapordan önerileri dikkate alsın istedik. Dünya örnekleri. AB mevzuatını koyduk. Niye başka ülkelerin madenlerinde bu kadar kömür ocaklarına can vermiyor tek tek yazdık. Tozlu raflarda bekliyor. Hükümet bunu görüşmek istemedi. Ama bu süreçte 48 bin maden ruhsatını verdi. Hiç bir ölümde bakan istifası yok. Enerji Bakanı’nın maden ocağının kapısında durup haber spikerliği yapmasını içime sindiremiyorum. Bakanların görevi önlem almaktır. Denetim yapmaktır.

AKP: Bir kaza olduğunda linç kampanyası yapılıyor

AKP’li Sadi Bilgiç: Bir kaza olduğunda linç kampanyası yapılıyor. Musa Çam, duvara astı, hayatı kaybedenlerin sayıları verilmiş bir yandan da istifaya davet ediliyor. Her işletmenin her çalışanın başına bekçi koyacaksınız anlamına geliyor. Bunu yapmadığınız zaman zaman siz bu kazalardan sorumlusunuz denmek istiyor. Bu hesaba göre Lütfü Elvan ve Mehdi Eker’i de istifaya davet etmeniz gerekiyor. Sizin mantığınıza göre Lütfi Elvan (tarım işçilerinin geçirdiği kaza) o şoförün başında olmalıydı.

‘Maden sektörü tatlı herkes buraya üşüşüyor’

CHP’li Musa Çam: Aynı film kaç kez izleniyor. Aynı yara kaç kez kanar acaba. İnsan hayatını hiçe sayan bu pespaye düzene söylenmedik söz kaldı mı acaba. Azgın ve arsız düzenbazlar nasıl dizginlenemez. Daha yeni ne yazılabilir. Ne söylenebilir. Soma katliamın ardından söylenmedik ne kaldı? İş cinayetlerini iki bakanlık denetlemekle yükümlü söylenmedi mi? Biz söylüyoruz onlar öldürmeye devam ediyor. Neden cinayetler artarak devam ediyor. Çünkü sorun ekonomik ve politiktir. Türkiye'de madencilik birer işçi cehennemine dönüştürülmek isteniyor. Bu sektör tatlı sektör. Herkes buraya üşüşüyor.

MHP’li Mehmet Günal: Asıl suçlu bütün ruhsatları kendinde toplayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. O kazada işçilerin iki ay önce noterden bildirmişler doğruysa. Mesele denetim kararlarının herhangi bir gerekçeyle uygulanmamasıdır.2012'den sonra ruhsatları kendine bağlayan Erdoğan'dır sorumlu olan.

‘Taner Yıldız ölüleri gömmeye çalışıyor’

CHP’li Bülent Kuşoğlu: Size iki önce mektup göndermiştim. Soma kazasından sonra oradaki firmalara ihalesiz TKİ tarafından işler verilmiş. En az 2 milyar dolarlık yolsuzluk var. Hiç bir işlem yapılmıyor. Olumlu ya da olumsuz yanıt verilmiyor. Sayın Bakan (Taner Yıldız) orada ölüleri gömmeye çalışıyor. Bunu da çok güzel yapıyor. Kendisi istifa etmiyor, bürokratlarına da söz geçiremiyor.

CHP'li Levent Tüzel: İşçilerin madenlerinin kapanmasını istememesi gayet doğul. Bundan doğal ne olabilir. Bura asıl sorun 'madenleri kaparım şantajı yapan patronlardır. Bunlara boyun eğmemek için madenleri devletleştirin. Ermenek de bir dönem öyle olmuş".