CHP ve HDP'den sonuçlara itiraz: 2,5 milyona yakın geçersiz oy, geçerli sayıldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger "İki buçuk milyona yakın geçersiz sayılması gereken oy kabul edilmiştir" diyerek seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurdu. Aksünger, "İstedikleri kadar balkon konuşması yapsınlar. Hiçbir arkadaşımız seçim kurulundan ayrılmasın. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum" dedi. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, sonuca itiraz ettiklerini ifade ederek "Sonuçlanıncaya kadar referandum sonucu kesinleşmemiştir" dedi.

Aksünger, şunları söyledi:

"Seçim Takip Merkezimizde biz sonuçları saniye saniye takip ediyoruz. Yüzde 70'i açılmış olan sandıkların, yüzde 99 olarak deklare edilmesi tam bir manipülasyondur. Şu anda 2,5 milyon oya itiraz ediyoruz. Neredeyse sandıkların yüzde 60'ında sıkıntı var.

"Şu an itibarıyla Türkiye'de bir kıyımla karşı karşıyayız, bu açık ve nettir. Biz sandıkların yüzde 60'ında manipülasyon yapıldığına inanıyoruz

"Seçim Takip Merkezimizde biz sonuçları saniye saniye takip ediyoruz. Yüzde 70'i açılmış olan sandıkların, yüzde 99 olarak deklare edilmesi tam bir manipülasyondur. Şu anda 2,5 milyon oya itiraz ediyoruz. Neredeyse sandıkların yüzde 60'ında sıkıntı var ve bu tamamen bir halk iradesine karşı devlet kıyımıdır. Bu seçim daha bitmedi. Sandık başlarındaki, ilçe seçim kurulularındaki arkadaşlarım son rakamlar girene kadar, oraları terk etmesin.

"İstedikleri kadar balkon konuşması yapsınlar, bu tamamen geçersizdir. Şimdiden ben, herkese 'hayırlı olsun' diyorum.

"Bitmiş gibi gösteriyorlar, seçim bitmedi, biz de burada sabaha kadar takip edeceğiz."

Tezcan: Sahtecilik, YSK eliyle yapılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına yönelik açıklamasına ilişkin olarak, “Bu, seçimlerde sahteciliğe Yüksek Seçim Kurulu eliyle izin verilmesi demektir” dedi.

HDP: 3'te 2'sine itiraz edeceğiz

HDP Genel Merkezi’nin resmi Twitter hesabında da sandıkların 3’te 2’sine itiraz edileceği duyuruldu. HDP’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Sonuç evet de çıksa hayır da, sandıkların 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor.”

HDP: İtirazlarımız sonuçlanıncaya kadar referandum sonucu kesinleşmemiştir

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “mühürsüz oyların da geçerli” olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi. Baydemir, mühürsüz oy pusularının yüzde kaçının evet, yüzde kaçının hayır olduğunun açıklaması gerektiğini savundu. Baydemir, sonuca itiraz ettiklerini ifade ederek "Sonuçlanıncaya kadar referandum sonucu kesinleşmemiştir" dedi.

Özdağ: Kabul edilebilecek bir şey değil

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ da, FOX TV'de katıldığı canlı yayında YSK “Mühürsüz pusulalardaki oyların sayılacağı" kararına tepki gösterirken şunları söyledi:

"Meşru kabul edilmesi hukuken kabul edilebilecek bir şey değil. Dışarıdan gelmediğinin ispatlanması durumunda. Kim ispatlayacak bunu? Kendisi ilan etmiş, demiş ki bu mühürlü tutanaklarla ancak olur, ondan sonra AKP’li bir üye gün içinde sandıklar açıldıktan sonra itiraz ediyor, itiraz üzerine karar alıyor. Buna göre de bir sayım yapılıyor."

Akşener: Yüzde 52 "Hayır"

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, FOX TV'de şu açıklamayı yaptı. Akşener'in açıklaması şöyle:

"Sayın Özdağ’ın söylediği bu mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili bu bir skandaldır. YSK’nın bunu kabul etmesi büyük bir skandaldır. Bu konu üzerinde arkadaşlarımız, 2 vekil arkadaşımız YSK’da. Gereken itirazları yapıyorlar. YSK bünyesinden aldığımız bilgi henüz çıkan sonuçları YSK girememiş. Yavaş veri giriliyor. Şu an itibarıyla 52 “Hayır” 48 “Evet” şeklinde görülüyor. Bu bilgiyi YSK’ya giden iki vekil arkadaşımız. Daha tamamlanmamış veriler."