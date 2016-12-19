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CHP ve HDP, yeni anayasa teklifi için yol haritasını belirledi

CHP'li Tezcan: Bu diktatörlük projesidir!

19 Aralık 2016 20:50

AKP’li Mustafa Şentop’un başkanlığında ve iktidar çoğunluğundaki Anayasa Komisyonu bugün Başkanlık için 21 maddelik Anayasa değişikliği için toplantısını yapacak. 

Bütçe maratonu nedeniyle 12 günlük maratonun ardından liderler gurup toplantılarında sesleneceği için komisyon öğleden sonra 16.00’da toplanacak.

HDP Anayasa Komisyonu’nda belirlenecek yol haritası için bugün kendi içinde basına kapalı toplantı yaparken bugün alınacak kararlar gurup toplantısıyla kamuoyuna anlatılacak.

"Baskı olabilir"  

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen T24’e, “Bizim muhalefete komisyonda baskı kurulacağına yönelik endişelerimiz var.  Muhalefetin komisyonda, Genel Kuru'lda iktidar partili milletvekillerine bir baskı söz konusu olabilir” dedi.

Bilgen, bu görüşmelerin bir oldu bittiye getirilmemesi için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP, "Diktatörlük“ diyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında bugün basına kapalı bir toplantı yaptı ve  yol haritasını belirledi. Buna göre, komisyon yüksek katılımla izlenecek. Teklifin öyle ya da böyle  maddelerinin konuşularak tartışmaya açılmasına izin vermeyecek. Bu nedenle sadece teklifin  reddedilmesine dönük bir önerge  sunulacak. Tartışmaların kavgaya dönüşmesine izin vermeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında,  Anayasa Komisyonu’nda etkili bir muhalefet yapacaklarını ve iç tüzükten kaynaklanan tüm hakları kullanacaklarını söyledi.  “Bu Cumhurbaşkanlığı adı altında diktatörlük projesidir” diyen Tezcan, “Güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı  bir projedir. Kuvvetler Birliğinin  Anayasa’da yerleştirilmeye çalışıldığı bir projedir” dedi.

Tezcan, teklifin Anayasa’nın ilk 4 maddesine de aykırı olduğuna dikkat çekti. 

 

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