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CHP ve HDP uyardı: Sandıkları terk etmeyi

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, AKP il teşkilatlarında kutlamalar başladı

01 Kasım 2015 22:23

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından AKP il teşkilatlarında kutlamalar başlarken, CHP ve HDP ise tutanakların muhafaza edilmesi konusunda müşahitlerini uyardı.

HDP Genel Merkezi tüm parti mensuplarını telefon mesajı ile uyardı. Mesajda, "Lütfen veri girişi için okul sorumlularını uyarın. Televizyonlardan açıklanan sonuçlara itibar etmeyin, sandık sonuç tutanaklarını ilçe örgütlerimizde toplayın ve muhafaza edin" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi de Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sandıkların terk edilmemesini istedi. 

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