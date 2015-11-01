CHP ve HDP uyardı: Sandıkları terk etmeyi

1 Kasım seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından AKP il teşkilatlarında kutlamalar başlarken, CHP ve HDP ise tutanakların muhafaza edilmesi konusunda müşahitlerini uyardı.

HDP Genel Merkezi tüm parti mensuplarını telefon mesajı ile uyardı. Mesajda, "Lütfen veri girişi için okul sorumlularını uyarın. Televizyonlardan açıklanan sonuçlara itibar etmeyin, sandık sonuç tutanaklarını ilçe örgütlerimizde toplayın ve muhafaza edin" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi de Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sandıkların terk edilmemesini istedi.