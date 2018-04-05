HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın dün toplanan AKP'nin milletvekillerini konuşma sürelerini kısaltan önergesini reddetmesinin ardından TBMM Genel Kurulu bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yönetildi. AKP'nin Mithat Sancar tarafından geri çevrilen uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde süreleri kısaltan önergesi, bugün İsmail Kahraman tarafından kabul edilerek oylandı. Önerge kabul edilince CHP ve HDP Meclis’i terk etti.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunu yöneten HDP Başkanvekili Mithat Sancar AKP'nin uluslararası antlaşmaların görüşülmesinde süre sınırına ilişkin öneriyi ve CHP grup başknavekillerine istenen disiplin cezasını işleme almamıştı.

4 partinin grup başkanvekiliyle görüşmesinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mithat Sancar'ın yerine Genel Kurulu yönetme kararı almıştı. Mithat Sancar'da HDP grubunun sıralarında yerini almıştı.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Mithar Sancar’ın TBMM Başkanlık yapmasına İsmail Kahraman fiili darbe yaptı. TBMM’de içtüzük yok, teamül yok AK Parti çoğunluğunun tahakkümü var.." açıklamasında bulunmuştu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, konuşma sürelerini kısaltan AK Parti önergesinin HDP’li Başkanvekili Mithat Sancar tarafından işleme alınmaması nedeniyle yaşanan krizin ardından 4 partinin grup başkanvekilini toplantıya çağırmış, toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta katılmıştı. Görüşmelerde AKP'nin geri adım atmaması nedeniyle yaşanan kriz aşılamamıştı.