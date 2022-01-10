CHP ve HDP’den ‘Kur korumalı TL’ye şerh: Anayasa'ya aykırı, kayırmacılık uygulaması

CHP ve HDP, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan ‘torba kanun teklifi’ne şerh düştü, 20 Aralık’tan bu yana uygulanan ‘Kur korumalı TL mevduat’ düzenlemesine tepki gösterdi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, CHP, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ederken, HDP ise yasa geçmeden uygulanmaya başlandığını hatırlattığı uygulamayı, “Vicdansız kayırmacılık uygulaması” olarak niteledi.

Türkiye’deki “ekonomik krizin” kaynağına doğru teşhis konulması gerektiğini belirten CHP’nin şerhine göre Türkiye, AKP iktidarının özellikle 2007 yılından sonra uyguladığı ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisi nedeniyle “dolarkolik” hale geldi. Ekonominin dış borçla batırıldığını, bu durumun vatandaşa “büyüme” olarak sunulduğunu belirten CHP’ye göre AKP iktidarı gerekli ekonomik tedbirleri almadı, yanlış politikalarda ısrarcı oldu ve “inşaat ile ranta dayalı” büyüme politikası benimsedi.

İktidarın izlediği “zikzaklı” faiz politikaları neticesinde TL’nin aşırı değer kaybı ile fiili devalüasyon yaşandığını, TL’nin aşırı değer kaybına bağlı olarak artan yoksulluğun şiddetinin kamuoyunda daha fazla hissedildiğini belirten CHP, iktidarın ‘Dövize Endeksli Mevduat’ adımının hazineye büyük yük getireceğini belirterek, “Bu hamlenin, faize ve fiyatlara olumlu hiçbir etki yapmazken, aksine enflasyonun ve kurun tetiklenmesini de beraberinde getirmesi büyük bir olasılıktır” dedi.

Kanun teklifinin birinci maddesine göre, Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilmemesi, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulmaması esası öngörüldü. Merkez Bankası’nın, brüt döviz rezervini yüksek göstermek için diğer ülkelerin Merkez Bankaları ile yaptığı swap anlaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu düzenlemenin getirildiğinin tahmin edildiğini belirten CHP, “Söz konusu düzenlemenin hukuki boyutunun Adalet Komisyonu tarafından değerlendirilmeden acele ile yasalaştırılması gayretini de uygun bulmamaktayız” dedi.