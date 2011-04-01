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CHP ve Diyanet: İslam sola yakındır!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’i ziyaret etti. İlahiyatçıların aranmasına CHP ve Diyanet’ten tepki geldi...

01 Nisan 2011 03:00

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu “İlahiyatçıların evlerinde arama yapılması doğru değil” derken, Görmez “Biz de üzülerek izliyoruz” diyerek destek verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Parti Meclisi üyeleri ilahiyatçı Doç. Dr. Muhammet Çakmak ve emekli müftü İhsan Özkes ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Kılıçdaroğlu, aralarında Prof. Zekeriya Beyaz’ın da bulunduğu ilahiyatçı akademisyenlerin evlerinin aranmasına yönelik tepkisini dile getirdi. Din adamlarının evlerinde arama yapılmasının doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Dini, özgür anlayışla, hür düşünceyle araştırıyorlar. Sonuçta bu kişiler din adamları” dedi. Görmez de süreci üzülerek izlediklerini dile getirdi. 


'İslam sola yakındır’

Görüşmede söz alan CHP PM üyesi İhsan Özkeş, İslam ile siyasetin ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirterek, “İslam ne sağcılıktır ne solculuktur, Allah’ın dinidir” yorumunda bulundu. Özkeş’in “İlla bir yere çekilecekse İslam dini sağcılıktan çok solculuğa daha yakındır” sözleri ise odada bulunanları güldürdü. Özkeş’in espirisi üzerine araya giren Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Sahabe Ebuzer” örneğini anlattı: “Peygamberimiz döneminde Ebuzer isimli bir sahabe vardı. Sahabe Ebuzer’in bugünkü sosyal demokrat anlayışa yakın davranışları, alışkanlıkları varmış. Aşırı dünyalık biriktirmenin doğru olmadığını anlatır, Muaviye’ye karşı çıkar, hatta yaptırdığı bir köşk için Muaviye’ye ‘Eğer sen bunu haramla yaptırdıysan müsrifsin. Eğer halkın parasıyla yaptıysan mücrimsin, her iki halde de hainsin’ der. Bundan dolayı da eyersiz deveyle sürgüne gönderilir, büyük zulümler görür.” 

Prof. Görmez, yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Kılıçdaroğlu’nu 14 Nisan’da başlayacak Kutlu Doğum Haftası törenlerine davet etti. Kılıçdaroğlu da programının uygun olması durumunda Ankara’daki törene katılabileceğini söyledi. 


AB elçileriyle buluştu

CHP lideri, dün AB dönem başkanı Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşmede büyükelçilerin gazetecilerin tutuklanmasından duydukları kaygıyı da vurguladıkları ve “Taslak halindeki bir kitaptan dolayı bir gazetecinin tutuklanması demokrasi ile bağdaşmaz” dedikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise Avrupa genel kanının aksine CHP’nin statükocu bir parti olmadığını dile getirdi. Seçim barajının indirilmesi, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinde değişiklik yapılması gibi Türk demokrasininin temel konularındaki tekliflerinin iktidar tarafından kabul edilmediğini aktardığı ifade edildi.



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