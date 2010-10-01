CHP ve BDP Gül'ün Meclis konuşması için ne dedi?

T24 - Yeni yasama yılının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı konuşmayı partililer değerlendirdi. CHP lideri daha sonra açıklama yapacağını söylerken, BDP'li Demirtaş, "Bugüne kadar yapılmış en cesur konuşma" olarak değerlendirdi. Deniz Baykal ise Gül'ün konuşmasını "İyi niyetli" olarak değerlendirdi.





BDP: Beklentilerimizi karşıladı



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Gül'ün konuşmasını ''Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları tarafından bugüne kadar yapılmış en cesur konuşma'' olarak nitelendirdi.

Konuşmanın beklentileri tamamen karşılamadığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Ama bu koşullarda sorunlara bu açıklıkla değinmiş olması bence olumludur. Sayın Cumhurbaşkanının Meclis'in açılışı dolayısıyla Türkiye'nin temel meselelerine bir perspektif getirmesi, TBMM'ye cesur önerilerde bulunması bizce anlamlıdır. Kendi partimiz açısından tabii ki konuşmayı tekrar değerlendiririz. Partimize, muhalefete mesajlar var ama ağırlıklı olarak mesaj alması gereken iktidardır. Yeni bir Anayasa, Kürt sorununun muhataplarıyla demokratik bir zeminde çözümü, yeni Anayasa'nın geciktirilmemesi... Bunlar hükümete verilmiş mesajlardır. Seçim barajı özellikle... İktidar bu mesajları doğru algılarsa olumlu bir sonuç elde edilmiş olur. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasını olumlu değerlendiriyoruz."





Kılıçdaroğlu: Sonra değerlendireceğim



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'nin 23. dönem 5. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmasına ilişkin değerlendirmeyi daha sonra yapacağını söyledi. Gül'ün konuşmasının ardından TBMM Kulisinde gazetecilerin değerlendirmesini sorduğu Kılıçdaroğlu, ''Sonra. Şimdi değerlendirme yapmayayım'' dedi.





Baykal: Konuşmayı iyi niyetli buldum



CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ise konuşmayı ''şaşırtıcı olmayan bir konuşma'' olarak değerlendirdi. Baykal, ''Genel, iyi niyetli olumlu bir değerlendirme. Daha önce Cumhurbaşkanının hükümete yönelik mesafeli tavır alan değerlendirmelerinin, bu konuşmaya aynı düzeyde yansımadığını gördük. Hiç yansımadı demiyorum ama daha önce daha güçlü bir şekilde ifade ediyordu. Bu açıdan anlamlı. Bir Abdullah Gül konuşması, bir cumhurbaşkanı konuşması. Şaşırtıcı değil, çok doğal. Tartışma tahrik eden değil, toparlayıcı olmaya amaçlayan bir Cumhurbaşkanı konuşması. Hiç yadırgamadım'' diye konuştu.





