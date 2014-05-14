Erdoğan: İşçiler için AFAD ve Kömür İşletmeleri ekipleri görevde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma'daki maden faciasıyla ilgili gelişmeleri ve kurtarma çalışmalarını yakinen takip ettiği bildirildi. Erdoğan, "Mahsur kalan işçilern kurtarılması için AFAD başta olmak üzere, Kömür İşletmelerinin kurtarma ekipleri görev alıyor" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, madende hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan Başbakan Erdoğan, Soma'da meydana gelen kaza nedeniyle Arnavutluk'a yapacağı ziyareti iptal etti. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan, Manisa'nın Soma İlçesi'nde meydana gelen maden kazası nedeniyle yarınki Arnavutluk ziyaretini iptal etti. Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başbakanımız Sayın Recep Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan elim facia nedeniyle Arnavutluk'a yapacağı ziyareti ertelemiş bulunmaktadır. Sayın Başbakanımız, bu akşam Keçiören'deki ikametine intikali sonrasında Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile bir telefon görüşmesi yaparak, Türkiye ile Arnavutluk arasında "Stratejik Ortaklık ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama" metnini imzalama ve ilk toplantısını gerçekleştirme amacıyla 14 Mayıs 2014'te Tiran'a yapılması planlanan ziyaretin Soma'da yaşanan elim hadise nedeniyle bir başka tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını ifade etmişlerdir. Arnavutluk Başbakanı Rama ise Soma'daki facianın kendilerini de derinden üzdüğünü belirterek, Arnavutluk halkı adına, faciada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralananlara şifa, kurtarma çalışmaları için de başarı dileğinde bulunmuştur."

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bölgeye göre, Erdoğan, Ankara'da Resmi Konut'ta bilgi aldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Soma'ya göndermesinin ardından, gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, AFAD Başkanı Fuat Oktay başta olmak üzere yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan: AFAD ve Kömür işletmeleri ekipleri görevde

Başbakan Erdoğan Soma'daki maden patlaması hakkındaki ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Çalışmaları yerine koordine etmek için ekip ile Manisa milletvekilleri de yoldalar. Bölgeye intikal ediyorlar.

Mahsur kalan işçilern kurtarılması için AFAD başta olmak üzere, Kömür İşletmelerinin kurtarma ekipleri görev alıyor.

Gönlümüzü ferahlatacak haber gelmesini umuyoruz."

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soma'daki bir madende, elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Soma'da meydana gelen kaza nedeniyle yaşamını yitiren işçilere rahmet, yakınlarına ve iş dünyasına başsağlığı dilediği belirtildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah 09.30'da, "Cumhurbaşkanlığı seçimi" ile "Türkiye'nin temel sorunları" konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Türk-İş'e yapacağı ziyaretin, sendika yöneticilerinin Soma'ya gitmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

‘Devlet tüm imkânlarını Soma’ya sevk etmeli’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Devlet’in tüm imkânlarını Soma’ya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

BBP heyeti Soma’ya gidiyor

Manisa’nın Soma ilçesinde Maden Ocağındaki trafo patlaması sonucu meydana gelen yangın sonrası ölenlerin ve yaralıların olduğu bilgisini aldıklarını belirten Destici, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Gürhan başkanlığında, Merkez Karar Üyeleri ve partililerden oluşan bir heyetin Soma ilçesine hareket ettiklerini ve patlamanın meydana geldiği yerde incelemeler yapacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde trafo patlaması nedeniyle çıkan yangında vefat edenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın sonrasında bazı madencilerimizin hayatını kaybettiğini ve bazılarının ise mahsur kaldığı haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerken, mahsur durumda bulunan madencilerimizin ise bir an önce sağ salim kurtulmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Soma'daki bir kömür ocağında meydana gelen patlama nedeniyle 3 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini, çok sayıda yurttaşımızın da madende mahsur kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Müessif kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kurtarma çalışmalarının sevindirici haberlerle tamamlanmasını yürekten temenni ediyoruz."