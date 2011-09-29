CHP ve AKP uzlaşma komisyonu için uzlaştı

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA



AKP Anayasa turlarında MHP’den sonra ana muhalefet partisi CHP’yi ziyaret etti. 1 saatlik görüşmede, yeni yasama döneminin ilk ve öncelikli gündem maddesinin yeni anayasa çalışması olması üzerinde mutabakata varıldı. Tutuklu milletvekillerini gündeme getiren CHP heyetine, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bu konunun yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olmadığını ancak tutukluluk sürelerine ilişkin bir düzenlemenin bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyledi. AKP heyeti önümüzdeki günlerde BDP’yi ziyaret edecek.





Çelik: Uzlaşma Komisyonu için ön şart olmamalı





CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye her iki partiden 5’er isim katıldı. AKP heyetine başkanlık yapan Ömer Çelik görüşme sonrasında, yeni yasama döneminde Meclis’in ilk ve öncelikli gündeminin yeni anayasa olması yönünde görüş birliğine vardıklarını söyledi. Sürece ilişkin inisiyatifin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’te olduğunu ve kurulacak uzlaşma komisyonu için hiçbir ön şartın ortaya konulmamasını istediklerini anlatan Çelik, ana muhalefetle bu konuda hemfikir olduklarını kaydetti.





Siyasi gerilimler anayasa çalışmalarına yansımasın





TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Başkanlığı’nda kurulacak Uzlaşma Komisyonu’nun kendi yöntemini ve gündemini belirlemekte yetki sahibi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, hiçbir siyasi partinin bu sürece müdahale edemeyeceğini vurguladı. Yeni anayasa konusunda vatandaşlardan gelen yoğun talepleri hatırlatan Ömer Çelik, siyasi partilerin bu konuda pozitif bir iklim oluşturması gerektiğini belirtti. Yeni anayasa konusunun, siyasetten ve siyasi partiler arasındaki diğer gündem maddelerinden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini de kaydeden Çelik, siyasi partiler arasında gerilimler olmasının, siyasetin doğası gereği olduğunu, fakat yeni anayasa yapım sürecinin tüm bu tartışmalardan ve diğer gündem maddelerinden bağımsız olarak işlemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.





Bir yıl içinde sonuç alınsın





AKP kanadı, “Bir yıl içerisinde sonuca ulaşılması” ilişkin görüşünü CHP ile paylaştı. CHP kanadı süre sınırlamasına sıcak bakmadı. CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, "Uzlaşma Komisyonunu şimdiden bağlayan, onu süreyle kısıtlayan bir açıklama çok doğru değildir. Uzlaşma Komisyonu kendi çalışma prensiplerini, yöntemlerini kendisi belirleyecektir" diye konuştu.





CHP’li Hamzaçebi: Hükümetin gücünü sınırlayan anayasa





CHP heyetine başkanlık yapan Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, AK Parti tarafından kendilerine getirilen önerileri zaten bir süredir ifade ettiklerini, çalışmanın Meclis başkanı Çiçek inisiyatifinde sürmesini de önemli gördüklerini söyledi. “CHP olarak biz, 12 Eylül referandumundan sonra topluma, insanımızın özgürlük alanını genişleten, bu özgürlüklere en fazla müdahale edebilecek güç olan devletin gücünü özelde de yürütme organının yani hükümetin gücünü sınırlayan bir anayasa ihtiyacını ortaya koymuştuk” diyen Hamzaçebi, anayasanın en geniş mutabakatla hazırlanması gerektiğine işaret etti. Hamzaçebi, “Anayasalar birer toplumsal sözleşme metinleridir. Yani toplumun en geniş mutabakatla uzlaştığı, üzerinde mutabık kaldığı metinler olmalıdır. Bu şekliyle olduğu takdirde anayasalar toplumsal sözleşme metni tanımına uygun olarak yapılmış olurlar. Parlamentonun önünde en önemli mesele budur. Yapılacak olan çalışmalar milletin görüşünü yansıtan, milletin en fazla mutabakatla üzerinde mutabık kaldığı konular olmalıdır” diye konuştu.



