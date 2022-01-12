CHP ve AKP arasında “çiftçiye bedava elektrik” polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" vaadi CHP'li belediyelerin meclislerinde tartışmaya neden oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çanakkale Belediyesi Meclisi’nin dünkü toplantısında AKP’li Esra Yüksel, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını istedi. Önerge reddedilince gerginlik yaşandı. CHP’li Başkan Ülgür Gökhan, AKP’lilere “Bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” sözleriyle tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP grubu aynı konuda önerge verdi. CHP’li Başkan Vahap Seçer, Cumhur İttifakı’nın elektriğin pahalı olduğunu, çiftçinin zor durumda olduğunu kabul ettiğini belirtti. Bu konuda yetkinin Tarım Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatan Seçer, “Tavsiyem, bu önerge Tarım Bakanlığı’na gönderilmeli” dedi.