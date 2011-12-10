CHP: Van'da gece hırsızlıklara karşı ateş açılıyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - CHP’nin 6 kişilik milletvekili heyeti Van’daki son durumu inceledi. Erciş ve birçok köye de giden milletvekilleri, ticari hayatın durma noktasında olduğunu küçük esnafın çok zorlu bu süreci atlatamama korkusu taşıdıklarına dikkat çekti. Hükümetin şubat ayına kadar borç ertelemesi yapmasına karşın, esnafı şimdiden ödeme kaygısı sarmış durumdu. Bu nedenle, Van’da sosyo-ekonomik bir deprem yaşanabilir. Büyük kaygı taşıdıkları için şubat ayından sonra intiharlar gelebilir.



CHP’li milletvekilleri Haluk Eyidoğan, Kazım Kurt, Mehmet Ali Edipoğlu, Engin Özkoç, Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu kentten ve çevre köylerden hüzünlü ve karamsar bir tablo ile geri döndü. Jeofizik mühendisi İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, T24’e, “Salgın hastalık şimdilik yok. Ama çocuklar ishal. Tuvalet, hijyen, banyo ve barınma hala öncelikli sorun” dedi. Bölgede halkı sürekli huzursuz eden ‘fısıltı’ gazetesine dikkat çeken Eyidoğan, “Sürekli bir dedikodu yayılıyor. ‘Büyük deprem olacak’ söylentisi hiç bitmiyor. Bu nedenle vatandaş sağlam evine bile giremiyor.”

Sıcak yemek sıkıntısı yok



Sıcak yemek de sıkıntı yaşanmadığını gördüklerini anlatan Eyidoğan, “Ancak, yardım için gönderilen giyeceklerin kullanılmış olması vatandaşı çok rahatsız etmiş. Onur kırıcı buluyorlar.”

‘Hırsız girmesin diye karanlığa ateş’



CHP’li Eyidoğan, kente özellikle mal güvenliği sorunu yaşandığını anlattı. Vatandaşların bir bölümünün evlerinin önüne kurdukları çadırda yaşadıklarını anlatan Eyidoğan, “Hırsızlık olayı çok. Kent dışından gelenler bu işi yapıyor. Karanlık bastırdıktan sonra halk evlerine hırsız girmesin diye kurşun atarak önlem alıyorlar.”



CHP heyetinin izlenimleri şöyle:

- Çadırlarda yangın tehlikesi sürüyor. Çadır sıkıntısı devam ediyor. Çadır almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar görülüyor.

- 15 gündür yıkanamayan kamu görevlileri var. Hijyen, banyo ve tuvalet çok büyük sorun.

- Yerel basının dikkat çektiği konular ulusal basında ye almıyor. Bu nedenle, Türkiye, Van’dan haberdar olamıyor. Oysa ulusal basının Van’a ilgi göstermesi vatandaşların çektiği sıkıntının gündeme getirilmesi ve beklentilerin karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

- Van Sanayi ve Ticaret Odası, TOKİ’nin yapacağı konutlarda yerel teşebbüsün mutlaka yer almasını istiyor. Ancak, oda, ihalelerde yerel teşebbüsün yararlanamayacağı endişesi taşıyor.

- İlk etapta 8 bin konteynır kurulacak daha sonra 20 bin adet deniyor. Ancak, Van’da aileler çok kalabalık. Bu rakamın üstüne çıkılabilecek düzeyde planlama yapılmalı.



