CHP / Usluer: Eğitim laik, ücretsiz, bilimsel ve çağdaş olmalı

Celal Sönmez / Londra, 10 Ekim (DHA) - CHP Eskişehir Milletvekili Prof Dr Gaye Usluer, hükümetin hiçbir kesim ile görüşmeden eğitimde yaptığı değişikliklere karşı olduklarını vurguladı ve \"Eğitimin laik, ücretsiz, bilimsel ve çağdaş olması gerektiğini\" savunduklarını söyledi.

Türkiye Araştırmalar Merkezi / Centre for Turkey Studies (CEFTUS) tarafından organize edilen bir programda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Prof Dr Gaye Usluer Türkiye’de eğitim sistemindeki değişiklikler üzerine konuştu.

TBMM Eğitim Komisyonu\'nda bulunan Prof Dr Usluer, Biritanya Parlamentosu’nda İşçi Partisi Milletvekili Faisal Rashid’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuştu.

Konuşmasında Türkiye’de eğitimde sınavlardan yönetmeliklere birbiri ardına gelen değişikleri değerlendiren Usluer 17 milyonu aşkın öğrenci ile Türkiye’de eğitimin büyük bir alan olduğunu söyledi. Dolayısıyla eğitim alanında personel yetiştirilme planlamasından öğrenci yurtlarına kadar pek çok önemli unsurun göz önünde bulunması gerektiğini belirtti.

Çocukların gelişiminde 3-5 yaşların çok önemli olduğunu vurgulayan Usluer, bu dönemde ancak ya ücretli kreşlerin var olduğunu ya da şimdi sayısı 600’e ulaşan müftülüklerin kontrolü altındaki \"subyan okulları\"nın aktif olduğunu söyledi.

Usluer subyan okullarında sınıf olarak camilerde bir oda kullanıldığını, eğitimcilerin genelde müftülerin eşi olduğunu, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan değil Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bütçe aldığını ve Milli Eğitim tarafından bir denetleme olmadığını söyledi. Bunun oldukça endişe verici olduğunu vurgulayan Usluer eğitimin el altından camiye kaydırıldığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde birbiri ardına gelen ve diğer partilerle, okullarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülmeden yapılan değişikliklere muhalefet ettiklerini söyleyen Usluer eğitimin laik, ücretsiz, bilimsel ve çağdaş olması gerektiğini savunduklarını söyledi. Usluer, CHP iktidarında okul öncesinde en az bir yıl Milli Eğitim’in kontrolünde zorunlu ve ücretsiz okul olacağını ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılacağını söyledi.

4+4+4 sisteminin yanlışlarının artık AK Parti Hükümeti tarafından da farkına varıldığının son demeçlerde görüldüğünü söyleyen Prof Dr Usluer eğitimde siyasi kargaşanın artık durdurulması gerektiğini savundu. Eğitimde kayırmacılık ve liyakat değil sadakatin prensip olduğunu gördüğünü belirten Üsluer gelecek nesiler için eğitimde insan kaynakları planlamasının bile olmadığını fakat CHP’nin seçim manifestosunda eğitim açısında açık ve izlenilebilir bir plan ortaya koyduğunu belirtti.

Barınma sorunun da çözülmesi gerektiğini zira yurtlar ve öğrenci evlerinin yetersiz olması dolayısıyla öğrencilerin denetimsiz yurtlarda kaldığını ekleyen Usluer yoksa Aladağ’daki gibi yangın facialarının ve Karaman’daki gibi taciz vakalarının devam edeceğini belirtti.

Moderatörlüğünü Docklands Academy’den Ayşegül Yeşildağlar’ın yaptığı toplantıda CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş eğitimdeki değişiklikler üzerinde Türkiye’deki her ana partinin diyalog içinde olması gerektiğini düşündüklerini ve bu tür programlarla bilgi alışverişini sürdüreceklerini söyledi. (Fotoğraflı)