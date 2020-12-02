CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun’un evini fotoğrafladığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı.

Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Uzlaşma sağlanamadı

Başsavcılık Altun’un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı.

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde “Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun’un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor” demişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği iddia edilmişti.Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan CHP İBB Meclis Grubu, Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Fahrettin Altun ise konuyu gündeme getiren getiren Cumhuriyet gazetesine ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.