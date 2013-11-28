CHP, uluslararası ekonomi çalıştayı düzenleyecek

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Ana muhalefet partisi CHP, dünya ekonomisinde yaşanan sorunların aşılmasına yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla uluslararası ekonomi çalıştayı düzenleyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın verdiği bilgiye göre, 8 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak çalıştayda “Dünya ekonomisi”, “Hızlı büyümenin koşulları” ve “Avrupa’nın geleceği’’ konuları tartışılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına, az sayıda ancak dünyada ve Türkiye’de konularında en yetkin ve deneyimli uzmanlar arasında yer alan isimler katılacak.

Toplantıya yurt dışından katılacaklar arasında Notre Europe (Bizim Avrupamız) kuruluşunun onursal Başkanı ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü olarak görevi kısa süre önce sona eren Pascal Lamy, ESADEgeo (Küresel Ekonomi ve Jeopolitik Merkezi) Başkanı, eski NATO Genel Sekreteri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, İspanya’nın demokrasiye geçişinin ardından göreve gelen ilk sosyal-demokrat dışişleri bakanlarından Javier Solana, Yunanistan ve Avrupa Reform Ağı Başkanı, Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliğinden sorumlu eski üyesi ve Yunanistan’ın eski Eğitim Bakanı Anna Diamantopoulou; dünyanın önde gelen sosyal politikalar uzmanı, İsveç Sosyal Araştırmalar Enstitüsünden Profesör Joakim Palme de bulunacak.

Oturumların yönetim ve moderatörlüğünü ise Koalisyon döneminin Başbakan Yardımcısı Kemal Derviş yapacak. CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştayda yurt içi ve yurt dışından ekonomist ve akademisyenlerden oluşan toplam 40 dolayında katılımcının konuşma yapması bekleniyor.