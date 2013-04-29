CHP Uludere Raporuna muhalefet şerhini kitap yaptı

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Uludere olaylarına ilişkin raporuna yazdığı muhalefet şerhini kitap haline getirerek sivil toplum örgütlerine gönderdi.

Komisyon üyesi, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün 47 sayfalık şerhinin başında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mart tarihinde grup toplantısında Uludere ile ilgili yaptığı konuşma metni yer alıyor.

Kitabın girişine Uludere olayını anlatan Gök şöyle diyor: 28 Aralık 2011; belki hafızalarımızı yenilemek açısından söyleyeyim; bizim her gece başımızı yastığa koyduğumuz ama ertesi gün kaygıyla, kuşkuyla uyandığımız bir gün Uludere faciasının olduğu gün.

Bir devlet düşünün ve o devleti yönetin bir hükümete düşünün, 34 yurttaşımızı öldürüyoruz, talimat veriyoruz. “Git burayı bombala’ gidiyorlar, bombalıyorlar ve 34 yurttaşımızı katlediyoruz. Bu hangi siyasal görüşten olursa olsun, insan olarak bakmamız gereken, irdelememiz gereken, sorumluları halkın önüne gereken bir olaydır. Sıradan bir olay değildir Uludere olayı”.

İki basit soru sordum iktidara; ‘Bu bombardımanı yaparken istihbaratı kimden aldınız? Dedim. Şu ana kadar yanıt yok. İkinci bir soru daha vardı. 'Bombalama emrini kim verdi? ' Bu soruya da bugüne kadar yanıt yok'.