CHP, Ukrayna gündemiyle MYK'yı topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Rusya’nın, Ukrayna'yı işgalini ardından Denizli ziyaretini yarıda keserek partisinin MYK’sini olağanüstü olarak Ankara’da topladı. Rusya-Ukrayna krizinin ve çatışmaların Türkiye’ye etkilerinin değerlendirildiği toplantıya, CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katılarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, kurulların yaptığı yorumları dinleyen Kılıçdaroğlu, “Montrö’ye sıkı sıkı bağlı kalınmalı. Karadeniz güvenliğini tehlikeye atacak şekilde Montrö Sözleşmesi hiçbir tartışmaya açılmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu; İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerini de telefonla arayarak krize ilişkin görüş alışverişinde bulundu.