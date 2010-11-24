CHP: Üç komutanın görevden alınması sivil darbedir

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol üç komutanın görevden alınmasına tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol "İntikam.... Bu da darbe, sivil darbe. İktidarın zihniyetini ortaya koyan, hak arama özgürlüğünü bir suç gibi algılayan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyeti" diye konuştu.





Çelik: Kimse teamüllerle falan iş yapama



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, üç generalin görevden alınmasını 'sivil darbe' olarak niteleyen CHP'ye "Bir memlekette hukuk varken, kimse teamüllerle falan iş yapamaz. Klasik CHP budur işte. " dedi.



Çelik, üç generalin görevden alınmasını ve gelen tepkileri değerlendirdi. Hüseyin Çelik'in sözlerinden öne çıkanlar şunlar:



"CHP tarafından 'Türk silahlı kuvvetlerinin teamülleri vardır, bu teamüllere uyulmak zorundadır. Kimse onlara karışmasın' anlamına gelebilecek açıklamalar yapıldı.



Teamül dediğimiz şeyler, tekrarlana tekrarlana alışkanlık haline gelen şeylerdir. Bir memlekette anayasa varken, hukuk varken, demokrasilerin evrensel prensipleri varken kimse teamüllerle falan iş yapamaz. Eğer Türkiye gerçek anlamda hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir cumhuriyet olacaksa, sivil memur için, kamu çalışanları için yapılan neyse hukukun işletilmesi açısından bir farklılık görmüyorum.



Sayın İçişleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanı, kendi yetkisini aşan, kanunlara ve anayasaya aykırı bir tutum veya davranış içerisinde olursa aynı partiden olmamıza rağmen ben kendilerini eleştiririm. Ama böyle bir şey olmadığına göre, hukuka aykırı bir hamle yapılmadığına göre CHP budur işte. Klasik CHP budur işte. Efendim TSK'nın teamülleri vardır karışmayın diyen zihniyetle şimdi buna 'sivil darbe' diyen zihniyet aynı yerden kopan bir anlayıştır."





