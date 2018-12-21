CHP üç ili daha İyi Parti'ye bıraktı

CHP’de 27 Aralık’ta yapılması planlanan PM toplantısının yeni yıla ertelenmesiyle birlikte İzmir adayı 4 Ocak’ta açıklanacak. İki parti arasında dün (20 Aralık 2018) yapılan görüşmede CHP, Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday göstermeyerek İyi Parti’yi destekleyecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP 4 Ocak’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında yerel seçimlerde yarışacak adaylarını büyük oranda belirleyerek kampanya dönemine yönelik hazırlıklarını hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, İyi Parti ile işbirliği yapılacak İzmir ve Bursa adaylarının yanı sıra Mersin adayı da 4 Ocak’ta açıklanacak.

CHP’nin mevcut il belediyelerinden Kırklareli ve Zonguldak adayları da 4 Ocak’ta açıklanacak. Daha önce toplam 530 aday açıklalan CHP bugüne kadar 11 büyükşehir adayı, 24 il belediye adayını belirlemiş oldu. CHP’nin 9 büyükşehir ve 27 il adayını daha açıklaması gerekiyor. CHP ile İyi Parti arasında, 21 büyükşehirde kurulan ittifakın ardından, bu kentlerin ilçelerinde nasıl bir strateji izleneceğine yönelik geçen haftadan bu yana çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İyi Parti’li yöneticilerle bir araya geldi. CHP’de Ankara’nın yaklaşık 10 ilçesinin İyi Parti’ye bırakılması önerilirken, İstanbul ve İzmir’in ilçelerinde daha çok CHP’nin adaylarına destek verilmesi talep ediliyor. İstanbul ve İzmir’in ilçeleri konusunda henüz bir uzlaşı sağlanmadığı bilgisi aktarıldı.

Kulislere göre iki parti arasında dün yapılan görüşmelerde iller üzerinde uzlaşıya varıldı. Buna göre, İyi Parti, CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday çıkarmayarak, o kentlerde, İyi Parti’yi destekleyecek.

Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın CHP üyesi olduğunu belirterek, “Rozet tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bir belediye başkanı kenti temsil eder, o kentin logosunu taşır” dedi. İyi Parti ile görüşmelerde Denizli ve Balıkesir konusunda çok zorlandığını da ifade eden Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin sürecin en başından beri aklında olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Eğer Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın. Ekrem Bey’in yükselişi karşısında seçime girip yenilmek istemez” dedi.