CHP tüzüğünde 'ittifak' ve 'partisiz cumhurbaşkanı' değişikliği

CHP, 36. Olağan Kurultayı'ndan bir ay sonra Tüzük Kurultayı'na gidiyor. 'Yeni şartların getirdiği yeni ihtiyaçlar' için yapılacak tüzük değişikliğinde 'partili cumhurbaşkanlığı sistemi' ve 'ittifak yasası' doğrultusunda düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, basına kapalı yapılacak 2 günlük Tüzük Kurultayı için tüm örgüte çağrı yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in verdiği bilgiye göre, Tüzük Kurultayı, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilecek. Tüzük Kurultayı için il örgütleri, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerine öneri ve görüşlerini iletmeleri için yazı gönderildi.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, bu öneriler 23 Şubat Cuma akşamına kadar parti genel merkezine iletilmiş olacak. Gelen görüşler doğrultusunda taslak bir metin oluşturulacak. O metin daha sonra yeniden örgütler, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri ile paylaşılarak Kurultay'a gidilecek.

CHP'li Erkek, "Yeni şartlar yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Tüzüğümüzde değiştirilmiş çok hüküm var. Daha öz ve net, ayrıntıları yönetmeliğe bırakan bir tüzük ihtiyacı var" dedi.

ifade ettiği tüzük değişikliğinde ittifak ve 2019 yılında yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile ilgili düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Genel Merkez'in gündeminde 2019 seçimleri için ortaya çıkacak doğal veya açık ittifaklara imkan tanıyacak değişiklik önerileri var. Ayrıca yeni sistem Cumhurbaşkanına partili olma imkanı verdi. Bu duruma karşı çıkan CHP'nin tüzüğüne, genel başkanın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yeminden önce genel başkanlıktan ayrılmasını öngören bir madde eklemesi tartışılıyor.

İttifak teklifi de incelenecek

CHP Tüzük Kurultayı öncesi AK Parti-CHP'nin hazırladığı ittifak teklifini de inceleyecek. Bu teklifle yapılacak değişiklikler doğrultusunda da tüzüğe yeni hükümler girebilecek.

Tüzük Kurultayı CHP içindeki tüm grupları da harekete geçirdi. Olağan Kurultay öncesi 3 maddelik tüzük değişikliği önerisini tartışmaya açan CHP Yalova Muharrem İnce bu kez söz konusu değişiklik önerileri için imza toplamaya başladı.

İnce'nin, "Parti içi demokrasinin kalıcı, katılımcılığın etkin olarak tesisi, iddianın ortaya konulması" amacıyla sunacağı değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili adaylarının CHP'nin kayıtlı tüm üyelerinin katılımı ile hakim gözetiminde yapılacak ön seçim ile belirlenmesi isteniyor. İnce grubu ayrıca üst üste iki genel seçimde CHP'yi birinci parti yapamayan genel başkanın görevi bırakmasını sağlayacak düzenleme istiyor.

Olağan Kurultay sürecinde 'Gelecek için Biz' grubu olarak ortaya çıkan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner grubunun da tüzük değişikliği önerileri var. Parti organlarına ilişkin seçimlerde delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla gündeme gelen 'blok liste' usulünün tamamen tüzükten çıkarılması ve temsilde adalet için Parti Meclisi üye sayısının arttırılmasını isteyen 'Gelecek için Biz' grubu tekliflerine eklemeler de yapacak.

Bu çerçevede genel başkanın Parti Meclisi yetkisini kullanma hakkının sınırlandırılması, MYK üyelerinin PM'de onaylanması, milletvekili kontenjan atamalarının daha da aşağıya çekilmesi gibi öneriler tartışılıyor.

Partide ön seçimin sınırlarının daha da genişletilmesi, merkezi atama sisteminin daraltılması, genel başkanın delegeler değil üyelerce seçilmesi gibi öneriler de gündemde.