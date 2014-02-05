T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Tutuklu Halkbank Genel Müdürü’nün avukatlık ücretini neden banka ödüyor?

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın avukatının ücretini bankanın ödediğini ifade etti

05 Şubat 2014 18:53

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, 17 Aralık operasyonunda tutuklanan ve evindeki aramada 4,5 milyon dolar bulunan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın avukatlık ücretinin banka tarafından ödenmesine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Şeker, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Süleyman Aslan’ın söz konusu bireysel davasının avukatlık ücretini ödemek üzere Halkbank Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar var mıdır? Var ise bu kararın tarihi ve yasal dayanağı nedir” diye sordu. Şeker’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Aslan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmış ve mal varlığına da tedbir konulmuştu. Ancak bireysel olan bu davanın avukatlık ücretini yönetim kurulu tarafından alınan bir kararla Halkbank’ın ödediği de Süleyman Aslan’ın avukatının şu ifadelerinden anlaşılmaktadır:

‘Müvekkilim, Halk Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Süleyman Aslan’ın tüm malvarlığına tedbir konulmuş durumda. Zaten bu nedenle avukatlık ücretini ödeyebilecek durumda değil. Ancak banka yönetim kurulunun bir karar aldığını ve bu ödemeyi üslendiğini biliyorum. Yani benim ücretim Halkbank tarafından ödeniyor. Dava Halkbank’la ilgili olmadığı için banka avukatlarıyla ilgili bir konu değil. Şu anda bankayı ilgilendiren bir konu yok. Konu Süleyman Aslan Bey’in kendisiyle ilgil. Aslan çıktıktan sonra bankayla aralarında mahsuplaşacaklar.’

Süleyman Aslan’ın söz konusu bireysel davasının avukatlık ücretini ödemek üzere Halkbank Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar var mıdır? Var ise bu kararın tarihi ve yasal dayanağı nedir?

17 Aralık 2013’den bu yana Süleyman Aslan’ın avukatlık ücreti olarak hangi tarihte, ne kadar ödeme yapılmıştır?

Banka ile ilgisi olmayan bir davada Süleyman Aslan’ın avukatına yapılan ödemeler bankanın mali tablolarında yer alacak mıdır?

Yukarıdaki açıklamada avukatlık ücretinin Genel Müdür’ün tutukluluğunun bitmesinden sonra mahsuplaşılmak üzere ödendiği yer almaktadır. Yönetim Kurulu ödeme kararını alırken tutukluluk süresinin ne zaman sona ereceğini ve ne şekilde mahsuplaşılacağını öngörmüştür?

Halkbank bugüne kadar kaç bireysel davanın finansörü olmuştur? Bunlar nelerdir?”

ETİKETLER

halkbankchpmehmet şekersoru önergesimeclistbmmavukatyönetim kurulugenel müdürtutuklusüleyman aslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24