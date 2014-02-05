CHP: Tutuklu Halkbank Genel Müdürü’nün avukatlık ücretini neden banka ödüyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, 17 Aralık operasyonunda tutuklanan ve evindeki aramada 4,5 milyon dolar bulunan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın avukatlık ücretinin banka tarafından ödenmesine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Şeker, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Süleyman Aslan’ın söz konusu bireysel davasının avukatlık ücretini ödemek üzere Halkbank Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar var mıdır? Var ise bu kararın tarihi ve yasal dayanağı nedir” diye sordu. Şeker’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Aslan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmış ve mal varlığına da tedbir konulmuştu. Ancak bireysel olan bu davanın avukatlık ücretini yönetim kurulu tarafından alınan bir kararla Halkbank’ın ödediği de Süleyman Aslan’ın avukatının şu ifadelerinden anlaşılmaktadır:

‘Müvekkilim, Halk Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Süleyman Aslan’ın tüm malvarlığına tedbir konulmuş durumda. Zaten bu nedenle avukatlık ücretini ödeyebilecek durumda değil. Ancak banka yönetim kurulunun bir karar aldığını ve bu ödemeyi üslendiğini biliyorum. Yani benim ücretim Halkbank tarafından ödeniyor. Dava Halkbank’la ilgili olmadığı için banka avukatlarıyla ilgili bir konu değil. Şu anda bankayı ilgilendiren bir konu yok. Konu Süleyman Aslan Bey’in kendisiyle ilgil. Aslan çıktıktan sonra bankayla aralarında mahsuplaşacaklar.’

Süleyman Aslan’ın söz konusu bireysel davasının avukatlık ücretini ödemek üzere Halkbank Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar var mıdır? Var ise bu kararın tarihi ve yasal dayanağı nedir?

17 Aralık 2013’den bu yana Süleyman Aslan’ın avukatlık ücreti olarak hangi tarihte, ne kadar ödeme yapılmıştır?

Banka ile ilgisi olmayan bir davada Süleyman Aslan’ın avukatına yapılan ödemeler bankanın mali tablolarında yer alacak mıdır?

Yukarıdaki açıklamada avukatlık ücretinin Genel Müdür’ün tutukluluğunun bitmesinden sonra mahsuplaşılmak üzere ödendiği yer almaktadır. Yönetim Kurulu ödeme kararını alırken tutukluluk süresinin ne zaman sona ereceğini ve ne şekilde mahsuplaşılacağını öngörmüştür?

Halkbank bugüne kadar kaç bireysel davanın finansörü olmuştur? Bunlar nelerdir?”