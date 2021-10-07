CHP: Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur; güvenin!

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de nakliyecilerle yaptığı toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoyu, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Güvenin! Biz size güveniyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu nakliyecilere seslenerek, "Açık ve net, oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız, bütün bu sorunların çözülmesi için. Sakın moralinizi bozmayın. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. " ifadesini kullandı.

CHP’nin yayınladığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı nakliyeciler buluşmasından kesitlere yer verildi. Toplantıya katılan nakliyecilerden biri, şunları söyledi:

"Türk nakliyecisi, genel bir nakliye sektörü kalmayacak"

“Kamyonlara bakın Sayın Genel Başkanım, saclar içinde 12 saat kim kalabilecek. Aç, susuz. Seçim zamanı, aidat zamanı İzzet’i, Ahmet’i, Mehmet’i tanırlar, ama ben yolda motor kilitlemişim, kaza yapmışım, ölümlü kaza yapmışım, kazaya karışmışım beni tanıyan yok.”

Bir diğer nakliyeci ise “Hizmet ihracatları, maalesef gelecek zamanda 10 milyar dolarlara düşecek. Çünkü Türk nakliyecisi, genel bir nakliye sektörü kalmayacak. O eşitsizliklerden, bu çaresizliklerden” dedi.

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun nakliyecilere hitaben yaptığı konuşmadan şu cümlelerine yer verildi:

"Açık ve net, oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız, bütün bu sorunların çözülmesi için"

“Bu, o kadar basit bir meslek değildir. Bu mesleğe girenler alın teri döküyorlar, yıllarını veriyorlar, aylarını veriyorlar. Açık ve net, oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız, bütün bu sorunların çözülmesi için. Sakın moralinizi bozmayın. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Güvenin! Biz size güveniyoruz çünkü.” (ANKA)