CHP Tunceli'de 'teröre lanet' yürüyüşü düzenleyecek

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'de PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak için yarın kentte "teröre lanet" yürüyüşü düzenleneceğini bildirdi.

Erol, kent merkezindeki bir otelde bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK mensuplarınca kaçırılarak cesedinin Pülümür çayına atıldığını anımsattı.

Yılmaz'ın öldürülmesi sonrası Tunceli'nin bir terör kenti olmadığını, Cumhuriyet kenti olduğuna göstermek, terör eylemlerinin bir daha olmaması, insanların ölmemesi, özgür yaşaması amacıyla amacıyla eylem yapma ihtiyacı hissettiklerini belirten Erol, yarın saat 18.00'da Tunceli'de "terörü lanetlemek" için Yılmaz anısına yürüyüş yapacaklarını vurguladı.

Erol, il merkezinden başlayıp Yılmaz'ın şehit edildiği Pülümür çayına kadar temsili bir yürüyüş yapacaklarına işaret ederek, "Yılmaz öğretmenin cesedinin bulunduğu suya bir karanfil atacağız ve basın açıklama yapacağız. Bu yürüyüşümüze CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök ve bazı milletvekilleri katılacak." dedi.

"Cumhurbaşkanımız yaptığım değerlendirmeyi kutladı"

Bir gazetecinin, TBMM'deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını anımsatan Erol, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmayla ilgili bir milletvekili olarak benim yaptığım değerlendirmeyi kutladı. Ben de kendisine nezaketinden dolayı teşekkür ettim ve Tunceli'nin, Tuncelililerin yaklaşımının zaten bu olduğunu ifade ettim. Ardından Cumhurbaşkanımız tarafından Mecliste yaptığım konuşmadan sonra arandığımı ve konuşmanın içeriğiyle ilgili sayın genel başkanımıza bilgi verdim."

Erol, yarın yapılacak yürüyüşün amacının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Necmettin Yılmaz öğretmenin katledilmesi hepimizin yüreğinde bir acı, ateş oldu. Bu, belki de hepimizi susmak, kapalı yerlerde konuşmak yerine artık isyan etme noktasına getirdi. Yürüyüşteki temel amacımız tabii ki temel olarak Necmettin öğretmeni anmak ve anarken de terör eylemlerini kınamak."