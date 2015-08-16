CHP Tunceli raporu: Özel güvenlik bölgeleri yasaya aykırı şekilde ilan edildi, süresi keyfi olarak uzatılıyor

CHP, Tunceli’de 14 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin rapor hazırladı. Tunceli’nin 14 bölgesinin 15 gün süreyle “özel güvenlik bölgesi” ve vatandaşların bu bölgelere girişlerinin yasaklanmasının ardından kentte incelemelerde bulunan CHP heyetinin raporunda ‘özel güvenlik bölgelerinin’ yalnızca yerleşim yerlerinin dışında ilan edilebileceğinin yasada belirtilmiş olmasına karşın kentte bu kurala uyulmadığına işaret edildi. Raporda, bazı valiliklerin güvenlik bölgesiyle ilgili süreyi istedikleri gibi uzattıklarına da dikkat çekildi. Heyetle görüşen Vali Osman Kaymak ise özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde PKK’nin uzun yıllardan beri kampları olduğunu öne sürdü.

Tunceli Valiliği, 3 Ağustos’ta yaptığı bir duyuruyla kentte 14 bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan etti. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün başkanlığında milletvekilleri Ali Özcan, Nihat Yeşil, Hilmi Yarayıcı ve Orhan Sarıbal’dan oluşan bir heyet kente giderek temaslarla bulundu.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, heyetin hazırladığı raporda şu saptamalar yer aldı:

-Yasaya da yönetmeliğe de aykırı kararının dayanağı olan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği çelişkili olup, valiliğe geniş bir yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu ve TBMM’de dahi olmayan bu yetkiyle; son derece basit ve yetersiz olan bir karar alma süreciyle valilere temel hak ve hürriyetleri durdurma yetkisi veren bu karar, Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

- Özel güvenlik bölgesi ilanının, meskûn mahal dışında yapılabileceği kanunda belirtilmişken, gerek yaptığımız görüşmelerde, gerekse muhtarlara yapılan yazılı tebligatlarda meskûn mahallerin de özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirlenmiştir.

- Hangi tesis ya da tesisler topluluğu etrafında özel güvenlik bölgesi kurulacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Tunceli valiliğinin almış olduğu bu kararda, yönetmelikte açıkça tarif edilen bu hususlara uyulmadığı anlaşılmaktadır.

- Yasada valiye tanınan yetki her ne kadar 15 gün ise de valiler özel güvenlik bölgesi ilanının süresini ara vermeden uzatabilmektedir. Nitekim heyetimiz bölgede inceleme yaparken Gaziantep Valiliği, Köprübaşı Hudut Karakolu ile Karkamış İlçesi arasında kalan bölge ve Karkamış İlçesi ile Türkyurdu Hudut Karakolu arasında kalan bölgelerde 30 Temmuz 2015 günü saat 14.00’ten başlayıp 08 Ağustos 2015 günü saat 14.00’te bitecek şekilde (10) gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etmiştir. Valilik, bu sürenin bitiminden itibaren aynı bölgeyi 08 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00’ten başlayıp 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te bitecek şekilde ve 15 gün süre ile yeniden Özel Güvenlik Bölgesi ilan etmeyi kararlaştırmıştır.

90'lı yıllara dönüş uyarısı

Heyet, temasları çerçevesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Tunceli halkı ile de görüştü. Görüşmelerde 1990’lı yıllarda boşaltılan köylerin yarattığı tahribat giderilememişken, özel güvenlik bölgesi uygulamasıyla halkta yeniden 1990’lı yıllara geri dönülebileceği endişesinin oluştuğu ifade edildi. Kentte yurttaşların büyük tedirginlik içerisinde olduğuna işaret edilen görüşmelerde, kararın özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerdeki organik tarım, hayvancılık ve arıcılığı yok edeceği belirtildi.