CHP toplu mezarların açılması için Adalet Bakanı'yla görüştü







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 1997 yılında girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybeden kardeşi Ali Yıldız ve arkadaşlarının ‘toplu mezarın’ açılması için 34 gündür açlık grevi yapan Hüsnü Yıldız’ın durumunu Meclis’e taşıdı.









“Türkiye, bu toplu mezar utancından kurtulmalı” diyen CHP’li Aygün, randevu istediği Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den olumlu yanıt aldı. Aygün, bakan Ergin’le buluşmasında ailenin açlık grevi ile tepkisini ortaya koyduğu ‘toplu mezarın’ açılması için destek isteyeceğini söyledi.





14 toplu mezarda 1.439 kişi

Hüseyin Aygün, avukat Özgür Yılmaz ile birlikte TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında Tunceli’de yaşanan bir aile dramını ve ‘toplu mezarları’ anlattı. Resmi olmayan ancak, bu konuda çalışan çok sayıda sivil örgütlere göre, 14 toplu mezarda 1.439 kişi var.





Mezarını yapmak istiyorlar

Tunceli’de Hüsnü Yıldız’ın, kardeşi için başlattığı açlık grevi 34. Gününde. 75 yaşındaki anne oğluna destek veriyor. “Aile, Ali Yıldız’ın cesedine ulaşmak istiyor. Mezarını yapmak istiyor. Bundan daha doğal ne olabilir.”





Ergenekon kazılaeı önemli ama...

“Toplu mezarın” açılması için Malatya özel yetkili Başsavcılığı ile görüştüklerini anlatan Aygün, “Ali Yıldız’ın cenazesinin verilmesinin önünde hiçbir engel yok. Devlet ve hükümet herhangi bir küçük ihbarla, yeraltındaki üç beş bombayı büyük reklamlarla alıyor, basına servis yapıyor. Ergenekon kazılarını önemsiyorum ama yeraltında binlerce kimliksiz ölüm var. Ali Yıldız’ın bulunduğu 19 kişilik toplu mezar bir an önce açılmalı. Yeraltındaki bombalardan, kurşunlardan daha önemlidir insan”.





Hakikatleri Araştırma komisyonu

CHP’nin Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulması önerisinde bulunduğuna dikkat çeken Aygün, toplu mezar kazılarının Minesota Protokolü’ne uygun yapılmasını istedi. Protokole göre, kazılar devlet eliyle değil, sivil kişilerin oluşturduğu komisyon tarafından yapılıyor.





