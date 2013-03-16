CHP teşkilatının istediği İstanbul adayı Sarıgül

CHP teşkilatları seçmenle bire bir temas kurarken Genel Başkan da partili yöneticilerin nabzını tutuyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 12 belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine 'Adayımız kim olsun' diye sordu. Sarıgül yanıtını aldı.

2014 Martı'nda yapılacak mahalli idareler seçimleri için Fransızlardan taktik alan CHP, bir yandan da teşkilatın nabzını yokluyor. Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 12 belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine 'Adayımız kim olsun' diye sordu. Yöneticilerin büyük bölümü Mustafa Sarıgül isminde birleşti.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a seçim kazandıran kampanyayı yürüten ajans, bu kez CHP'ye çalışacak. Hollande'ın adaylığı süresince 5 milyon kişiye dokunduğunu belirten ekip, CHP'ye işin püf noktalarını anlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasından bölümler şöyle:

CHP'ye Fransız modeli

"Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a seçim kazandıran, onu 5 milyon kişiyle temas ettiren ekiple görüşmeler yaptık. Hala görüşüyoruz. İlk etapta yapacağımız şeyler söylendi. Bize 'Gidebildiğiniz kadar vatandaşa gidin. Dokunabildiğiniz kadar vatandaşa dokunun. Vatandaşın kalbine giden yol budur. Bunu iyi değerlendirin. Özellikle muhalefette olduğunuz yere daha çok uğrayın. Neden başarısız olduğunuzu anlayın' gibi önerilerde bulundular. Bu doğrultuda çalışmalara başladık. Dokunabildiğimiz kadar insana dokunacağız. Zengin-fakir demeden evlere gireceğiz. Adaylarımızla vatandaşın temasını sağlayacağız. İnsanların bizden beklentisini öğreneceğiz."

"CHP'yle çalışan bir reklam ajansı sahibi de Obama'ya seçim kazandıran ekibin çalışmalarını yakından görmek için ABD'ye gitti. Onlar da bize 'Sosyal paylaşım sitelerinde aktif olun. Özellikle Twitter ve Facebook'ta çok etkin olun. Takipçisi çok olan kişilerle temasa geçin' önerisinde bulundular. Bunların hepsini yapacağız."

"Bütün ilçe örgütlerimiz bu yönde çalışıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir'de 5 bin kadın ziyaret edildi. Beylikdüzü CHP, her eve ziyaretler yapıyor. Diğer ilçeler de aynı şekilde."

Örgüt Sarıgül dedi

İlçe teşkilatları ev ev gezerken CHP lideri de İstanbul adaylığı için nabız yokladı. Kılıçdaroğlu, metropoldeki 12 partili belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine "İstanbul'da kiminle başarılı

oluruz? İlçenizdeki vatandaşın görüşü ne?" diye sordu. CHP'li yöneticilerin tamamına yakınının Mustafa Sarıgül isminde birleştiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da görüşmelerde 'İstanbul adayımız en geç eylül ayında açıklanacak" dediği belirtildi.