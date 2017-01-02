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CHP, terör saldırılarında ihmali bulunanların tespiti için Meclis araştırması istedi

7 Haziran seçimlerinden bu yana 423 kişinin terör saldırılarında hayatını kaybetti

02 Ocak 2017 16:06

CHP, terör saldırılarının incelenmesi ve saldırılarda ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen terör saldırıları nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının bu yıl da gündemi belirlemeye devam edeceği yönünde güvenlik uzmanlarınca görüşler belirtildiğine yer verilen gerekçede, şöyle denildi:

"Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul'un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir. Terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

 

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