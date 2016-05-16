CHP: Terör mağdurlarının açtığı davalardan harç alınmasın

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, terör mağdurlarının zararlarının giderilmesi için Harçlar Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda değişiklik öneren teklif, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören kişilerin yargı yoluna gitmeleri halinde yapılacak başvuruların harçtan muaf olmasını öngörüyor.

Sarıhan teklifinin genel gerekçesinde şöyle dedi:

"Haziran 2015’ de Diyarbakır’da HDP Mitingine yapılan saldırı ile başlayan toplu öldürümler, Suruç, 3 kez Ankara, 2 kez İstanbul ve yeniden Diyarbakır’da meydana gelen terör eylemleri ile yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden oldu. Hiçbir biçimde terör eylemleri ile ilişkileri olmayan yurttaşlarımıza yönelik bu saldırılar onların anne, baba, çocuk, eş ve çok sayıda yakın akrabanın yaşamlarında ciddi bir travma yarattı. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında çok sayıda güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi. Toplumun geniş kesimlerini de madden ve manen ilgilendiren bu olaylara karşı, terörden zarar görenlerin zararlarının giderilmesine ilişkin var olan yasanın yeterli bir maddi giderim karşılamadığı ortadadır. Mağdur tüm aileler, adaletin sağlanması amacı ile, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmayarak yakınlarının yaşam haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile idareye yönelik başvurularında ciddi dava harçları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum, onların adaleti kısmen sağlayacak olan maddi ve manevi tazminat istemli başvurularının önüne engel olarak çıkmaktadır. Mağdurların geniş bir kesiminin maddi gücü bu davaların harcını yatırmaya yeterli değildir. Yeterli dahi olsa, bu zararlardan idare doğrudan sorumludur. Bu nedenle, ailelerle ve onları temsilen kurulmuş olan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda 3713 Sayılı Terörle Mücadele kapsamına giren eylemler veya Terörle Mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeni ile zarar gören gerçek kişilerin açacakları davalarda ve kanun yolu başvurularında harçtan muaf olmalarını sağlamak üzere 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda değişiklik yapılması amacı ile kanun teklifi verilmiştir."