CHP, terör konusunda araştırma komisyonu istedi

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş, son 1.5 yılda giderek artan ve sivilleri hedef alan terör olaylarının araştırılması için TBMM Başkanlığına teklif sundu.

7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen saldırılarda 423 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, “Kayseri’deki hain saldırı ile birlikte, Haziran 2015’ten 2016’nın sonuna kadar 18 ayda ülkemizde meydana gelen hain terör saldırılarında verdiğimiz şehit sayısı 423, yaralı sayısı ise 2998 olmuştur” denildi.

Tanrıkulu ve Yarkadaş’ın ortak imzalarıyla verilen terör konusunda araştırma komisyonu teklifi ve gerekçesi şöyle.

Geride bıraktığımız son 1 buçuk yıl içinde şiddetini arttıran terör olayları ülke geneline yayılmıştır. Hain saldırıların büyükşehirlere de sıçrayarak sivilleri hedef alması sonucunda son dönemde terörün bilançosu oldukça ağır bir noktaya gelmiştir. 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen saldırılarda 423 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır.

2016 yılı terör saldırılarının ve bu saldırılarda yaşadığımız acının yılı olmuştur. Son olarak Kayseri’de izne çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında 15 askerimiz şehit olmuştur. 2016’yı bu hain saldırı ile kapatırken, 2017 yılının ilk saatlerinde umutlarımızı yıkan bir saldırı daha meydana gelmiştir. İstanbul’un eğlence merkezlerinden Ortaköy’ün en ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı kutlayan insanlara yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 65 kişi yaralanmıştır.

Kayseri’deki hain saldırı ile birlikte, Haziran 2015’ten 2016’nın sonuna kadar 18 ayda ülkemizde meydana gelen hain terör saldırılarında verdiğimiz şehit sayısı 423, yaralı sayısı ise 2998 olmuştur.

İstanbul'da Reina adlı gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendiren güvenlik uzmanları Türkiye'nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının 2017'de de gündemi belirlemeye devam edeceği görüşünü savunmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'nden güvenlik ve terör uzmanı İbrahim Çevik, mevcut durumun devamı halinde terör saldırılarının yeni yılda artacağını öngörmektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Nihat Ali Özcan da 2017'de Türkiye'yi çok iyi bir yıl beklemediğini söyleyerek, bölgesel ekosistemin hızla değiştiğini ve Irak ile Suriye'de bundan kaynaklanan nedenlerin varlığına dikkat çekmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, uluslararası terörizm ve güvenlik stratejileri uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise saldırının organize ve önceden planlanan bir eylem olduğunu ve gece yarısından sonra yapılmış olmasının 2017'ye mesaj verdiğini ifade etmiştir.

Ülkemizdeki terör eylemlerinin ortak yönleri ise bu eylemler gerçekleşmeden önce başta ABD olmak üzere bir çok AB ülkesinin, Türkiye’de terör eylemleri olacağı, bilgisiyle vatandaşlarını uyarması, elçiliklerini kapatmasıdır. Ortaköy’ün en ünlü gece kulübü Reina’da meydana gelen saldırı sonrası edinilen bilgilere göre, İstanbul polisinin 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturduğu ve geniş güvenlik önlemi aldığıdır. Yine gece kulübünün bulunduğu bölgede yılbaşı olması nedeniyle 4 ayrı kontrol noktası oluşturulmuş ve detaylı bir çalışma yürütülmüştür.

İçişleri Bakanı, 1 Ocak 2017 tarihinin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanlarından biri olan Reina'ya düzenlenen saldırı akabinde, "İçinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat kurumlarımıza bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalı olur kimisi de daha ziyade çerçevedir. Şurada olay olacak yönünde. İstanbul' da Ankara'da.

Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbirler aldı. En yoğunu İstanbul'daydı." şeklinde açıklama yapmıştır. Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul’un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir.

Anılan nedenlerden dolayı; terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.