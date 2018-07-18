CHP Tekirdağ'daki tren faciasına ilişkin rapor hazırladı; 11 bin km'lik yolda 39 kontrol memuru görev yapıyor

Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin ihmaller CHP tarafından raporlaştırıldı. Raporda, Türkiye genelinde 1200 kontrol memuru olması gerekirken sadece 39 memur olduğu belirtilirdi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kaza bölgesindeki 138 kilometrelik mıntıkada sadece 1 kişinin çalıştığı ve onun da hafta sonları izinli olduğu bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre raporda, Türkiye çapında 11 bin km uzunluğundaki demiryolu hattında sadece 39 yol ve geçit kontrol memuru görev yaptığı, oysa 1200 kontrol memuru olması gerektiği vurgulandı.

Kazaya ilişkin bilgilere ulaşan Tekirdağ Milletvekili Aygun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Aygun, "Türkiye'de şu anda 39 tane yol geçit kontrol memuru (yol bekçisi) bulunmaktadır. Ülkemizin 11.394 km konvansiyonel demiryolu ağına sahip olduğu düşünüldüğünde 1200 civarında yol bekçisine ihtiyaç bulunmaktadır. Geçmişte yol bekçileri 10 ila 11 km'lik mıntıkalarda, hasar gören bölgeyi sırt çantasında taşıdığı ekipmanla tamir eder, daha büyük onarım isteyen işlerde ise üstlerine bilgi vererek, arızanın giderilmesini sağlardı" dedi.

'4 yol bekçisi eksik'

Çorlu'daki kazanın olduğu bölgede 138 kilometrelik mıntıkada 5 yerine sadece 1 yol bekçisinin görev yaptığını kaydeden Aygun, "Yani bu mıntıkada dört yol bekçisi eksiği bulunmaktadır. Tek yol bekçisinin görev yaptığı bölgede, kaza olan hafta cumartesi-pazar kimse görev yapamamıştır. Kazanın olduğu 8 Temmuz günü, aşırı yağış olunca menfezdeki sıkıntı tespit edilememiş ve bu elim tren kazası yaşanmıştır" ifadesini kullandı.

Aygun, TCDD, Sirkeci-Uzunköprü hattında belirli kilometrelerde köprü ve menfezlerde çeşitli imalatlar yapmak üzere 2013 yılında ihaleye çıkıldığını, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan bu hattın kazanın gerçekleştiği 164+590'uncu kilometresinin bu onarımın dışında tutulmasının nasıl açıklandığını da sordu.

"Kaza olan bölümün apar topar tamir edilerek seferlerin yeniden başlatılması doğru mudur?" diye soran Aygun, "Can korkusu nedeniyle 12 Temmuz'da sefer yapan trende sadece 2 yolcunun bulunması, vatandaşın devlete güvenmediğini ortaya koymaktadır" dedi.

Rapor açıklanacak

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün tren kazasının yaşandığı bölgeye giderek CHP'nin kazada ihmalleri ortaya koyan raporunu açıklayacağı belirtildi.