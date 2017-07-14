CHP, TBMM'de gece yapılacak 15 Temmuz etkinliğine ve Birinci Meclis'teki yürüyüşe katılacak

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gece Meclis'te yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılacağız" dedi. Tezcan, "Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' açıklamasına yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin milletvekilleri 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü anma etkinliklerine katılacak.

Tezcan, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, CHP'nin TBMM'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, 'Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. 15 Temmuz anmaları çerçevesinde, bütün milletvekillerimizle Genel Kurul’da hazır bulunacağız. Sayın Genel Başkanı’mız orada bir konuşma yapacak. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Birçok gelişmeyi basından öğrendik. Basında öğrendiğimizin dışında bir davet geldi. Yeni gelen davet üzerine verilen bir karardır. 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' dedi.