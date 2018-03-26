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CHP Taşkömürü Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Bildirgede, Zonguldak'ın kalkınması için taşkömürünün yeniden Karaelmas olarak değer görmesi gerektiğinin altını çizildi

26 Mart 2018 16:16

CHP enerji politikaları kapsamında Zonguldak’ta düzenlenen Taşkömürü Çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Taşkömürünün stratejik önemine, Türkiye’nin kalkınmasında rolünü dikkat çekilen bildirgede, Zonguldak’ın kalkınması için taşkömürünün yeniden Karaelmas olarak değer görmesi gerektiğinin altını çizildi. Sonuç bildirgesinde, “Türkiye’de sadece Zonguldak Maden Havzası’nda bulunan taşkömürü, koklaşabilir özelliği ve yüksek kalorisiyle başta demir-çelik sektörü olmak üzere ülkemizin sanayisi için stratejik öneme sahiptir” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayda, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve üniversitelerden akademisyenler konuşma yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enerji Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın gerçekleştirdi. Yapılan konuşmalarda taşkömürünün stratejik önemi vurgulanırken; ülkemizin ve Zonguldak’ın kalkınması için taşkömürünün yeniden Karaelmas olarak değer görmesi gerektiği vurgulandı. Doğrudan taraflarıyla görüşülüp, tartışılarak masaya yatırılan çalıştayın  sonuç bildirgesi şu şekilde;

- Türkiye’de sadece Zonguldak Maden Havzası’nda bulunan taşkömürü, koklaşabilir özelliği ve yüksek kalorisiyle başta demir-çelik sektörü olmak üzere ülkemizin sanayisi için stratejik öneme sahiptir.

- Yılda yaklaşık 38 milyon ton taşkömürü tüketen ve bunun yaklaşık 35 milyon tonunu, ortalama 4-5 milyar dolar ödeyerek ithal eden Türkiye’nin acilen kendi kaynaklarını değerlendirme zorunluluğu vardır.

- 1,5 milyar ton taşkömürü rezervine sahip olan Zonguldak Kömür Havzası’ndan, orta ve uzun vadede kamu eliyle 5 milyon ton/yıl ve özel sektör eliyle 5 milyon ton/yıl olmak üzere toplam 10 milyon ton taşkömürü üretmek mümkündür.

- Özellikle stratejik önemi olan demir çelik sektörünün ihtiyacı olan yıllık 6-7 milyon ton taşkömürünün önemli bir kısmı, kısa sürede Havzadan karşılanabilir. Böylece bölgede kurulu olan Kardemir ve Erdemir’in ithalatı da azalacaktır.

- Böylece; bölgede kurulu bulunan termik santrallerin ihtiyacı da azami oranda karşılanacak ve ithalatın azalması sağlanacaktır.

- Kuruluş kapasitesi yıllık 5 milyon ton olan ve 2017 yılında 823 bin ton üretim yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun kısa vadede yılda 3 milyon ton civarında üretim yapabileceğini ortaya koyan “Zonguldak Kömür Havzası Madenciliği Potansiyeli ve Türkiye Taşkömürü Kurum Raporu”ndaki öneriler hayata geçirilmelidir. Bugünkü koşullarda kamu ve özel sektörde destek kaçınılmazdır.

- Zonguldak’ta kamu ve özel sektör eliyle madencilik sektöründe üretim arttırılarak Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı verilecektir.

Ayrıca istihdam yaratıldığı için Zonguldak’ta ekonomi canlanacak ve göç duracaktır.

- Biz bu önerilerin hayata geçirilmesi için Hükümet ve ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli uyarı ve girişimlerde bulunarak takipçisi olacağız.

Taşkömürünün sorunları ve çözümleri konusunda yukarıdaki noktalarda görüş birliğine varıldı.
 

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