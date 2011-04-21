'CHP tasarrufları artırmayı hedefliyor'

T24 - Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı ekonomik programı değerlendirdi. Sabuncu, "programda 4 yıl içinde iç tasarrufların milli gelire oranının yüzde 13.4’ten 18.8’e yükseltilmesi hedefleniyor. Doğu ve Güneydoğu için tekstil yoğun bir ekonomik aktivite ve daha sosyal bir devlet öngörülüyor" dedi.



Murat Sabuncu'nun Milliyet gazetesinde "‘Tasarrufları artırmayı’ hedefliyor, ‘Sosyal devleti ayağa kaldıracağız’ diyor" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2011) yazısı şöyle:







‘Tasarrufları artırmayı’ hedefliyor, ‘Sosyal devleti ayağa kaldıracağız’ diyor



CHP ekonomi programını açıkladı. Programda 4 yıl içinde iç tasarrufların milli gelire oranının yüzde 13.4’ten 18.8’e yükseltilmesi hedefleniyor. Doğu ve Güneydoğu için tekstil yoğun bir ekonomik aktivite ve daha sosyal bir devlet öngörülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi programını açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanına ekonomi konusunda birlikte çalıştığı isimleri de alarak gazetecilerin karşısına çıktı. Faik Öztrak, Hurşit Güneş, Akif Hamzaçebi, Umut Oran konularına göre zaman zaman sorulara da yanıt verdi. CHP, “cumhuriyetin 100. yılına doğru insan ve üretim odaklı yeni ekonomi” başlıklı çalışmasını grafiklerle ve slaytlarla anlattı. “Herkes için üretim herkes için zenginlik” sloganı taşıyan bu çalışma 190 sayfa. Kılıçdaroğlu çalışmayı üç ana başlıkta özetledi: Sosyal devleti ayağa kaldıracak, rekabet gücünü artıracak ve kalıcı istikrar sağlayacak bir programımız var. CHP Genel Başkanı çalışmalarını oluştururken akademik çevreler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun fikir alışverişi yaptıklarını da anlattı.

Çalışmanın en çarpıcı bölümü iç tasarruflarla ilgili. Önümüzdeki 4 yıl içinde iç tasarrufların milli gelire oranının yüzde 13.4’ten 18.8’e 2023 yılına kadar da yüzde 22’ye yükselmesi öngörülüyor. Bu noktada CHP’nin bunu sağlamak için “gelir mi kısacağı” yoksa “vergi mi artıracağı” soruları ortaya çıkıyor.

Sosyal devlet olgusunun sık sık altının çizildiği programda “açlık ve yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik dalgalanma ve şokların aile gelirleri üzerindeki olumsuz etkisini giderecek destek ağı” kurulacağı bildiriliyor. Etkin bir yoksullukla mücadele için Merkezi yönetim bütçesinden aktarılacak kaynakların GSYH’ye oranının yüzde 2’ye çıkarılması taahhüt ediliyor.

Vergi ile ilgili ayrı bir rapor açıklayacak CHP yine de bu konuda ipuçları veriyor. Buna göre asgari ücret üzerindeki vergi sıfıra yakın olacak. Peşin ödenen vergi kaldırılacak.



Mazotun maliyeti

CHP çiftçinin kullandığı mazottan vergi almayacağını daha önce açıklamıştı. Dün bunun maliyetini anlattı: Türkiye’de çiftçiler yılda 3.2 milyar litre mazot harcıyor. 1.5 TL’ye düşecek vergi almazsa bunun da yıllık maliyeti 5.4 milyar TL. Tarım raporunu ise ayrıca açıklayacaklar.

Kılıçdaroğlu KOBİ’lerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu arada KOBİ’lere sıfır faizli kredi vermeyi planladıklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu Ak Parti’nin seçim beyannamesini “insan yok” diye eleştirmişti. Ekonomi programına “insan odaklı ekonomi” adı verilmişti. Partinin ekonomi kurmayları özellikle büyüme noktasında “demografik güçten yararlanmayı” düşündüklerini kaydettiler.





Ekonomi kurmayları

CHP yılda ortalama yüzde 7’lik büyüme hedefliyor. Doğu ve Güneydoğu için yüzde 9.5 oranında büyüme hızı yakalamak da ekonomi programının ön hedefleri arasında. Bu büyümeyi yakalarken “demografik yapıdan yararlanmayı” da öngörüyor.

CHP’nin ekonomi programının temelini Merkez Bankası ve Hazine’de çalışmış iki genç partili attı. Bu iki genç şimdi CHP listelerinden adaylar.

Müslim Sarı, Merkez Bankası’nda görevli idi. Şimdi İstanbul 1. bölge 9. sıradan aday. Aykut Erdoğdu Hazine ve BDDK?kökenli. O?da İstanbul 2. bölge 8 sıradan aday. Kılıçdaroğlu “Bu iki genç başarılı ekonomisti Meclis’te göreceksiniz” dedi.

CHP’nin ekonomi programında mali kural konusu tartışılırken sözü alanlardan birisi de Müslim Sarı oldu.



Emniyet subabı

Maliye politikasında “Altın kural”ı benimsediklerini anlatan Sarı bunu “kamu yatırım harcamalarının borçlanma ile; cari ve transfer harcamalarının ise vergi ile finanse edilmesi görüşünden ortaya çıktığını” anlattı.

Sarı, kuralın İngiltere ve Almanya’da uygulandığını hatırlattı. Tek riskin borç yönetimi olabileceği yönündeki hatırlatmalara karşılık Sarı, borç ile ilgili de programda bir emniyet subabı koyduklarını kaydetti.







