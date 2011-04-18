CHP 'talan yasası' dediği 2B'yi seçim vaadi yaptı

T24- CHP, orman niteliğini kaybetmiş arazilerin satışını düzenleyen, “talan yasası” olarak nitelendirdiği 2B’yi seçim vaatleri arasına koydu. Yasayı "2B Barış Projesi" olarak adlandıran CHP, AK Parti’nin 2B yasa çıkarma girişimlerinin hepsini Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

Neşe Sarıdoğan'ın Star gazetesinde yayımlanan (18 Nisan 2011) haberi şöyle:





Geçmişte karşı çıkılan ne varsa ‘u’ dönüşü





CHP daha önce Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iki kez götürdüğü ve iptal ettirdiği 2B yasasını bu kez seçim vaadi yaptı. AK Parti’nin göreve geldiği günden itibaren gündeminde yer alan ve yasa olarak Meclis’ten geçirdiği düzenlemeyi yağma ve talan olarak nitelendiren CHP, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen düzenlemenin ikinci kez Meclis’ten geçirilmesi üzerine iptali için AYM’ye başvurmuştu. AYM de düzenlemeyi iptal etti. Bunun üzerine AK Parti bu kez Anayasa değişikliği ile 2B’yi hayata geçirmek için girişimde bulundu. Ancak CHP’nin destek vermemesi üzerine 366 oyla düzenlemeyi TBMM’den çıkaramadı. AK Parti 2009 yılı başında ise bu kez 2B arazilerinin altyapı düzenlemesi için yeni bir yasal düzenleme yaptı. Ancak CHP yine benzer gerekçelerle düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu. Bu başvuru da AYM gündeminde bekliyor.





Eleştiri bombardımanı





CHP’li isimlerin 2B konusunda yaptığı açıklamalarsa hala hafızalarda. CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, “2B konusu bir imar affıdır. Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin kararları ortadayken, 2B arazilerinin satışı gündeme getirilerek orman arazisi işgalcilerinin oylarının seçimlere alet edilmesine artık son verilmelidir. AKP Hükümeti, varlık nedeni olan, yağma, talan ve peşkeş projeleri ile kendine yeni rant alanları yaratmakta ve ülkenin kaynaklarının yok olmasına neden olmaktadır” demişti.

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de, düzenlemeyle yeni orman talanlarına kapı aralandığını savunmuş, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise, orman mülkiyetinin devredilemeyeceğini ve özel kişilere satılamayacağını söylemişti.





Baykal da karşı çıkmıştı





Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de , “31/12/1981 tarihini aşmayı özendiren bir tekliftir bu. Bakın ne diyor: ‘Fiili kullanım durumları dikkate alınmak...’ Neye göre dikkate almak? Adamın elinde belge olacak, kullanım belgesini... Oranın vergisini vermişse, ecrimisil vermişse, ecrimisil... Bunları aramadan diyorsunuz ki: ‘Fiili kullanım durumları dikkate alınmak...’ Yarın, işgal eden insanı da mı hak sahibi sayacaksınız?” diyerek yasayı eleştirmişti. CHP’nin Kılıçdaroğlu’ndan önceki genel başkanı Deniz Baykal da, “2B’den hiç para kazanmayı düşünmesinler. Ormanlar, arsa spekülatörleri ve arsa mafyasının kontrolüne geçecek. Bu yasa, orman köylüsünün köyünü terk etmesine neden olacak. 2B arazileri çok kıymetli. Bu topraklarda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gözü var” sözleriyle yasayı eleştirmişti.





Umarız AYM’ye gitmezler





Konuyla ilgili STAR’a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, 2B’nin AK Parti’nin projesi olduğuna dikkat çekerek, “CHP’nin karşı olduğu ve daha önce iptal ettirdiği projedir. Bizim göreve geldiğimiz günden beri yasal düzenleme girişimlerimize hep CHP karşı çıkmış, bunu talan ve yağma yasası olarak nitelendirmiştir. Bu düzenlemeyi sanki ilk defa kendileri bulmuş gibi gündeme getirmeleri ve yaptıklarını unutup çekinmeden yeni bir şey gibi takdim etmeleri yanlıştır. Şimdi ise oy kaygısı geçmişte yapılanları unutup sahip çıkıyorlar. Zaten bu düzenlemeyi çıkaracağız. Umarız CHP bu vaadini unutmaz, seçimden sonra yapacağımız düzenlemeye destek verir ve AYM’ye gitmez” dedi.



Kılıçdaroğlu'na göre Barış Projesi, 2B'den farklı



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Barış Projesi’nin diğer 2B söylemlerinden farklı olduğunu belirtti.



Vatan gazetesinin internet sitesinde aktardığı (16 Nisan 2011) farklar şöyle:

* Üzerindeki yapıyı konut olarak kullananla ile işyeri olarak kullanan esnafa sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak rayiç bedel değil, elmak vergisi değeri üzerinden belirlenecek

* Tarım-hayvancılık faaliyetinde bulunanlara rayiç bedel değil, emlak vergisi değeri üzerinden olacak.

* Orman köylülerine bedelli değil, bedelsiz olarak devredilecek.

* Devlet tarafından daha önce satıldığı halde sonradan 2B olduğunun anlaşılması nedeniyle tapuları iptal edilen yerler bedeli karşılığında değil bedelsiz olarak verilecek.

* Eskiden beri vatandaşların tapulu arazisi olduğu halde daha sonra 2B olduğu gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler rayiç bedel değil, emlak vergisi değerinini 1/2’si üzerinden eski sahiplerine iade edilecek.

* Satıştan elde edilen gelir ormanların ıslahı ve yeni orman alanlarının oluşturulması yanında orman köylüleri ve hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılacak.