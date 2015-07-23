CHP, Suruç katliamı nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suruç katliamı sonrası terör olayları nedeniyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve TBMM Genel Kurulu'nun 29 Temmuz Çarşamba günü olağanüstü toplanması için 116 milletvekilinin imzasıyla önerge vereceklerini açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da patlamanın ardından yaptığı açıklamada Meclis'in olağanüstü toplanması gerektiğini ifade etmiş, "80 milletvekilimizle hazırız" demişti.

Arınç: bir fayda görmüyoruz

Demirtaş'ın toplantı çağrısına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında bir fayda görmüyoruz' demişti. Arınç "Biz şahsen hükümet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında bir fayda görmüyoruz. Çünkü böyle bir toplantı yapıldığı takdirde siyasi partiler arasında öylesine büyük tartışmalar yaşanabilir ki mecrasından sapar ve hiç ümit etmediğimiz bir davranışla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Meclisin açılması için 184 vekilin Genel Kurul'da olması gerekiyor

CHP, 29 Temmuz saat 15:00’te Meclis’i acil toplanmaya çağırdı. Ancak 110 milletvekili de TBMM’nin açılması için yeterli değil.

Meclis’te birleşimin açılabilmesi için en az 184 milletvekilinin genel kurulda hazır bulunması gerekiyor. CHP’nin çağrısına HDP’nin de 80 vekiliyle destek vermesi halinde 1 Ekim 2015’e kadar tatilde bulunan Meclis, olağanüstü toplanabilir.