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CHP, Suriye tezkeresine 'evet' diyecek

Suriye tezkeresi görüşmeleri yarın Meclis'te yapılacak

02 Eylül 2015 15:05

CHP, yarın TBMM'de oylanacak olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Irak ve Suriye'de sınırötesi operasyon yapma yetkisi veren hükümet tezkeresine "evet" oyu verme kararı aldı.

Karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'daki MYK üyeleriyle akşam saatlerinde yaptığı toplantıda alındı. 

CHP kaynakları, CHP'nin tezkereye "evet" oyu kullanmasının gerekçesiniise, tezkerenin, geçen yıl gelen tezkereden farklı olarak, PKK'nın yanısıra IŞİD'le de mücadeleye yeşil ışık yakması olarak açıkladılar.  Türkiye'nin "çok kanlı bir dönem yaşamakta olduğunu", terörle mücadelenin büyük önem taşıdığını kaydene CHP kaynakları, ayrıca yarın ele alınacak tezkerenin "IŞİD'le ciddi şekilde mücadeleedileceğinin ilk işaretlerini verdiğini" kaydettiler. 

Ancak CHP'nin aldığı "tezkereye evet" kararına rağmen, TBMM'de parti adına yapılacak konuşmada AKP hükümetlerinin bugüne kadar izledikleri dış politikaya yönelik sert eleştirilerini de sürdürme niyetinde olduğu öğrenildi.

 

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