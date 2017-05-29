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CHP: Stadyumlardaki Atatürk ve İnönü isimleri iade edilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyumlardaki 'arena' isimlerinin kaldırılmasını istemişti

29 Mayıs 2017 17:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla değişmeye başlayan statlardaki 'arena' ismine CHP'den de teklif geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Stadyumların simgeleşmiş isimleri geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir" dedi.

Budak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "arena isimlerinin kaldırılması" ile ilgili açıklamasını hatırlattı.

Stadyumların simgeleşmiş isimlerinin kaldırıldığı süreçte, Erdoğan'ın haklı itirazlara kulak tıkadığını ve seyirci kaldığını savunan

Budak, açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

"Bir çerçeve oluşturmalı"

Cumhurbaşkanına da stadyumların isimlerini değiştiren kurumlara da 'günaydın' demek gerekiyor. Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimleri kazınırken hiçbir ses çıkarılmayacak, aradan iki, üç yıl geçtikten sonra 'arena' rahatsızlığı belirecek öyle mi? Şimdi

arenalar kaldırılıp, stadyumlar geri gelecekse, o stadyumların simgeleşmiş isimleri de geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir. Malatya'daki yeni stadyuma İnönü adı verilmelidir. Eğer sadece arenalar kalkacaksa, rahatsızlık duyulan kavramın arena değil, Atatürk ve İnönü isimleri olduğu anlaşılacaktır."

Budak, "arena" isimlerinin kaldırılmasının, Türkçe isimlere dönüşün adımı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı zaman zaman yabancı isimlerden de şikayet ediyor. Ama bunun yolu, aklına estiğinde bazı yerlerin isimlerinin değiştirilmesi değildir. Bir strateji oluşturulmalı ve bu çerçevede adım atılmalıdır." görüşünü vurguladı.

 

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