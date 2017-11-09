CHP, spor politikalarını belirliyor

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA) - CHP Spor Kurulu Ege Bölge Toplantısı\'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, siyasetin sporu arka bahçesi olarak kullanmasını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı\'nın düzenlediği CHP Spor Kurulu Ege Bölge Toplantısı, İzmir\'de Kültürpark\'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri, Ege ve İzmir\'deki spor kuruluşlarının, kulüplerin temsilcileri, eski ve yeni sporcular başta olmak üzere spor camiasından çok sayıda kişi toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran siyasetin sporu kullanmasını, arka bahçesi haline getirmesini engellemek için yola çıktıklarını söyledi. Spor kurulu oluşturduklarını belirten Cankurtaran, \"Kamuoyu, sporun iktidarın tekeli altında olduğunu zannetmesin. CHP olarak milli politikaların belirlenmesinde spor kurulu olarak buradayız. Yerel yönetimler, parti örgütü ve spor insanlarıyla o politikaların oluşmasında önemli bir aktör olmak için yola çıktık. İğneyle kuyu kazıyoruz, ama gençlerin geleceği, spor için bunu yapacağız. Bu uyuşturucuyla mücadele için de çok önemli. Biz Türkiye\'yi 13 bölgeye ayırdık. Bu beşinci toplantımız. Röntgeni çekiyoruz. Teşhisi koyuyor ve ne yapılması gerektiğini soruyoruz. Federasyonlar özerk mi? Ona bakmalıyız. Sporun yükü yerel yönetimlere bırakılmış. Bakanlık sporcu yetiştirmek için ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Bize göre hiçbir şey yapılmıyor. Yük yerel yönetimlerde\" dedi.

Sporcu yetiştirilemediği için yabancı sporcu transferine yönelindiğini belirten Cankurtaran, yabancı sporcuya karşı olmadıklarını belirterek, ancak altyapıya harcanacak paranın neden sporcu ithalatına harcandığını sordu. Doping sorunun çok önemli olduğuna da dikkat çeken Cankurtaran, dünyada son dönemde Türkiye ile doping kelimesinin birlikte kullanılmaya başladığını belirtti. Cankurtaran, spor camiasından önerilerini beklediklerini söyledi.

CHP Spor Kurulu Ege Bölge Temsilcisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi eski milli atlet Semra Aksu da yaptığı konuşmada, \"CHP\'nin birçok konuda politikası var. Genel Başkanımızın spor konusunda politika olması gerektiği yönündeki sözleri üzerine bu çalışmaları başlattık. CHP sporda neler yapmalıdır, yol çizgimizin ne olacağını, spor camiasını dinleyerek belirleyeceğiz. Önerileri alacağız. Yol haritamızı belirleyeceğiz\" diye konuştu.

KOCAOĞLU: YAYGIN SPORU DESTEKLİYORUZ\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi\'nin sporda sadece amatör bir politika izlediğini söyledi. Kocaoğlu, \"Futbol tabii ki lokomotif spor, ama belediye olarak spor kulübünde 35 branşta amatör çalışmalar yapıyoruz. Çocukları yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi maaş vererek, şampiyonluk peşinde koşarak spora destek vermiyor. Yaygın sporu destekliyor. Profesyonel işi ehline bırakıyor\" şeklinde konuştu.

\'İZMİR\'E UEFA STANDARLARINDA 30-35 BİN KİŞİLİK STAT YAPILMASI GEREKİYOR\'

İzmir\'de stat eksikliği konusunun yıllardır konuşulduğunu, ilk girişimin 2011 yılında Örnekköy\'de stat yapılmasına karar verilmesiyle olduğunu belirten Aziz Kocaoğlu \"Sonraki süreci tüm İzmirliler biliyor. Altı yıldır İzmir\'e stat yapılacak. Şuraya, buraya yapılacak. Niye yapılacak, niye yapılmayacak? Sürekli konuşuluyor. Biz baktık ki bu işler uzayıp gidiyor. Kentin güney ve kuzeyine iki stat yapmaya karar verdik. Örnekköy\'deki yeri spor kompleksi yapmak üzere bakanlıktan istedik iki kez. Yaptıktan sonra Bakanlığa vermek üzere tahsisini istedik. Ama vermediler. Başbakan\'la görüştük sonuç alamadık. Bornova ve Tire statlarını yaptık. Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi\'nin yaptığı statta Süper Lig\'e çıktı. Tire Stadı\'nı en geç aralık ayında açacağız. Hala İzmir\'in stadı yok. Merkezi hükümetimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye\'nin 3. büyük kentinde mutlaka minimum 30-35 bin kişilik UEFA standartlarında bir futbol sahasını İzmir\'de gerçekleştirmesi gerekiyor. Bugün Türkiye hangi futbol etkinliğine aday olsa, İzmir o listede yok. Niye yok? İzmir\'in UEFA standartlarında 30-35 bin kişilik statı yok. Stat işini politik malzeme yaparsan, statı yapamazsın. Göztepe, Karşıyaka zorlamayla şu ana kadar 12-15 bin kişilik statlar öngörüldü. Alsancak statı konuşuluyor. Daha stat yok. Niyet yok\" diye konuştu.

\'BELEDİYELERİN ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE KOŞMASI YANLIŞTIR\'

Kocaoğlu, yerel yönetimlerin şampiyonluk peşinde koşması, kulüplerle yarışmaya kalkması, belediye kaynaklarından milyonlarca lirayı profesyonel takımlara harcaması, orada yarışmasının son derece yanlış olduğunu söyledi. Bunun belediyelerin görevi olmadığını belirten Kocaoğlu \"Amatör kulüplere alabildiğine, gücün yettiği kadar yardım yapılmalı. Kendi kulüplerinde altyapı, sporcu yetiştirme, centilmen mücadeleci sporcu eğitimini kişilik gelişimi olarak çocuklara vermek ve geliştirme durumundayız\" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra spor camiası temsilcileri ve yerel yöneticiler söz alarak görüşlerini dile getirdi.

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