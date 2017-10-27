CHP Spor Kurulu, İstanbul'da Spor Çalıştayı düzenledi

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu tarafından düzenlenen İstanbul Spor Çalıştayı, Bakırköy\'de gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde ve Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, CHP Parti Yöneticileri, spor ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, ülke çapında gerçekleştirilecek toplantıların amacının spor kültürünü ve ekonomisinin gözden geçirilerek yapılandırılması için çalışmak olduğunu belirterek, siyasetten sporu çıkarmak gerektiğini vurguladı. Cankurtaran, \"CHP bünyesinde spor kurulu oluşturduk. Bu kurul aracılığı hem kendi spor politikalarımızı oluşturmak, hem sporcuların sesi olmak hem de spor camiasının sorunlarını meclise taşıyarak çözüm üretmek adına çalışmalar yapacağız. Tüm spor dalları üzerinden toplumun spor kültürüne katılımı sağlayarak uluslararası rekabette spor ile söz sahibi olacağız. Ülke genelinde yapacağımız bu tür toplantılarla belediyelerle de ortak çalışarak ülkemizi sporla anılan bir ülke haline getireceğiz\" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ise toplantının açılışında bir konuşma yaparak, \"CHP Genel Merkezi\'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalıştay ile CHP\'li belediyelerin spora bakış açısını sizlerle paylaşma fırsatı bulduğumuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasette dostluk ve kardeşliği benimsediğimiz gibi sporda da evrensel değerlerle dostluk, barış ve beraberlik vurgusu yapıyoruz. Sporun birleştirici gücü vardır ve kesinlikle sporda başarılı olmamız için siyasetin spor yönetimine müdahale etmemesi gerekmektedir. Belediye olarak ücretsiz spor kurslarımızda dahil 18 ayrı branşta her yıl 7000 sporcuya hizmet ediyoruz\" diye konuştu.

Bakırköy\'ün sağlık, kültür ve eğitimde öncü bir ilçe olduğunu dile getiren Kerimoğlu, \"Yurttaşlarımızı birleştirici, dostluğu ve centilmenliği hedefleyen sportif hizmetleri önceliğimiz olarak görüyoruz. Belediye bünyesinde gerçekleşen spor etkinliklerinin yanı sıra ilçemizde bulunan okulların spor salonlarını ve alanlarının düzenlenmesini yapıyor ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin tesis, malzeme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanı olduğumun ilk günden beri onursal başkanlığını yürüttüğüm İstanbul Özürlüler Futbol Takımı ile uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden Ampüte Futbol Takımı\'na hem maddi hem manevi desteği vermekten dolayı gurur duyuyorum. \'Bakırköy\'de Spor Yapmayan Kalmasın\' sloganıyla çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Toplantı, Divan Başkanlığını Cemal Kapan\'ın yaptığı ve aralarında Arif Kızılyalın, Abdullah Kaya, Samiye Genç, Ayberk Yağız ve Ayşe Atıl\'ın yer aldığı kurul üyelerinin sunumlarıyla devam etti.