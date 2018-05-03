CHP, SP, İyi Parti, DP ittifakında imzalar hafta sonu

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti arasında ittifak protokolü imzalamak için bugün (3 Mayıs 2018) düzenlenecek toplantı ertelendi. İmzalar haftasonu atılacak.

Habertürk TV'nin aktardığına göre; iki protokol hazırlanacak. Protokollerden ilki, uyum düzenlemelerinin detaylarını içerecek ve YSK'ya verilecek. İkinci protokol ise partilerin uzlaştığı ilkeleri içerecek. Öte yandan 4'lü ittifak içerisinde DP'nin ne şekilde yer alacağı merak ediliyor. DP'nin diğer partilerle birlikte seçim pusulasında olacağı, ancak adaylarının İyi Parti listesinden gireceği belirtiliyor.