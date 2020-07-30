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CHP Sözcüzü Öztrak: Saray ve bekçisi bazı şeyleri unutturmak istiyor

"Milletimiz despotların yüzüne 'kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' demeyi de çok iyi bilir"

30 Temmuz 2020 18:08

CHP Parti Meclisi Üyesi Faik Öztrak, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunu "despotizm" olarak nitelendirdi. Öztrak, "Saray ve sarayın bekçisi, sosyal medyaya yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri unutturmak istiyor. Buna da 'unutulma hakkı' diyor, neyi unutturacaksınız? Unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufudur" dedi.

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