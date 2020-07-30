CHP Sözcüzü Öztrak: Saray ve bekçisi bazı şeyleri unutturmak istiyor

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, iktidarın "istibdat rejimi inşa etmeye çalıştığını" söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şimdi sosyal medyada da insanların düşüncesini özgürce ifade etme hakkı gasp edilecek. Bu yapılanın adı despotizmdir. Saray rejimi yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamını, şahsi propaganda aletine dönüştürmüş durumda. Eldeki bir avuç özgür basın kuruluşunu da ilan kesme, yayın durdurma cezalarıyla hizaya getirmeye uğraşıyor. Bunların yetmediği yerde de gazetecileri zindanlar bekliyor. Tarihin akışını değiştirerek 21. Yüzyılda kapkara bir 'istibdat rejimi' inşa etmeye uğraşıyorlar. Ama şu gerçek de unutulmasın: Milletimiz despotların yüzüne 'kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' demeyi de çok iyi bilir."

"Bazı şeyleri unutturmak istiyorlar"

Sosyal medya düzenlemesi içerisinde yer alan 'Unutulma Hakkı'na ilişkin de konuşan Öztrak, "Unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufudur" dedi.

Öztrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Saray ve sarayın bekçisi, sosyal medyaya yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri unutturmak istiyor. Buna da 'unutulma hakkı' diyor, neyi unutturacaksınız? Unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufudur. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalını, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni ve 20 Temmuz sivil darbesini, Suruç ve Gar katliamlarını, OHAL şartları altında yapılan referandumu ve seçimlerde gasp edilen millet iradesini, tarikat yurtlarındaki çocuk tacizlerini, kadınlara şiddeti, iş cinayetlerini, saray koalisyonunun ortaklarının daha dün birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretleri, Çorlu Tren kazasını unutturmak istiyorlar.

"Fakat saray ne yaparsa yapsın; milletimiz, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde 251 vatandaşımızı şehit eden hain FETÖ’yle kimlerin aynı yolu yürüyüp, yağmurda ıslandıklarını, 'Dön artık memleketine bitsin bu hasret' diye, salya sümük ağlayanları, 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraya çökmeye kalkanları, 'Kemalistlerle FETÖ’cüleri birbirine kırdırdık' diyen, parti yöneticilerini unutmaz!"